Вознесіння Господнє 21 травня 2026: що зробити, щоб привабити щастя

Дівчина зі свічкою в українському вбранні. Фото: Pinterest

Вознесіння Господнє 2026 року українці відзначатимуть 21 травня. Це одне з найбільших християнських свят, яке здавна вважається особливим днем родинного затишку, щирої молитви та добрих справ. З цією датою пов'язано багато обрядів, народних звичаїв і прикмет. Наші предки вірили, що у свято можна привернути щастя та удачу на увесь рік.

Новини.LIVE розповідає, що варто зробити на Вознесіння Господнє, щоб бути щасливим.

Що обов'язково зробити на Вознесіння Господнє 21 травня 2026

1. Відвідайте храм і помоліться

У церквах проходять урочисті богослужіння. Віряни моляться, просячи у Бога здоров'я, миру, добробуту для родини, внутрішньої сили та захисту. Якщо немає можливості піти до храму, можна помолитися вдома перед іконою. Головне, щоб слова йшли від серця.

2. Поставте свічку за померлих

Читайте також:

На Вознесіння заведено згадувати рідних, які відійшли у вічність. Запаліть свічку та тихо помоліться за упокій їхніх душ. У народі вірять: така молитва приносить мир не лише померлим, а й тим, хто її промовляє.

3. Спечіть вознесенські смаколики

Одна з найдавніших українських традицій на Вознесіння — випікати обрядове печиво або цибулеві пироги у формі драбинок. Традиційне печиво "вознесенські драбинки" у формі сходинок символізує шлях Ісуса на небо. Сім перекладин символізують сім небес, якими, за народними уявленнями, підноситься душа до Бога. Печуть частування з вірою, що це принесе щастя. Пригощайте цим печивом рідних і друзів — це принесе добробут у ваш дім. Пиріг з начинням із зеленої цибулі також називали "драбинкою". Його обов'язково освячували в церкві, а потім пригощали ними рідних.

Також у деяких регіонах України на свято пекли паски та фарбували великодні яйця на поминки. В кінці дня накривали святкові столи та влаштовували гуляння.



4. Допоможіть незнайомцю

Існує давнє повір'я, що саме цього дня Христос може з'явитися на землі в образі звичайного подорожнього. Тому на Вознесіння особливо важливо не відмовляти в допомозі. Поділіться їжею, підтримайте словом, допоможіть тому, хто цього потребує. Такі вчинки відкривають шлях до щастя та Божого захисту.

5. Щиро попросіть пробачення

Вознесіння Господнє — це день очищення душі. Якщо між вами та близькими є образи, саме час зробити перший крок. Навіть кілька теплих слів можуть повернути мир у стосунки та відкрити двері для щастя.

Який сильний обряд на Вознесіння Господні привабить щастя на увесь рік

Цей давній обряд наші предки проводили на світанку, щоб залучити щастя. Прокиньтеся рано та вмийтеся чистою водою, промовляючи:

"Як Ісус вознісся до неба, так і моє щастя нехай підніметься й прибуде. Амінь".

Після цього прочитайте молитву "Отче наш", вийдіть на свіже повітря або подивіться у відкрите небо й подумки попросіть про найважливіше. Вважається, що прохання, сказане цього ранку з вірою, неодмінно буде почуте.

Народні прикмети на Вознесіння Господнє

Наші пращури уважно спостерігали за природою цього дня та вірили в особливі знаки.

Якщо на Вознесіння сонячно — така погода триматиметься до осені.

Дощ цього дня вважався знаком непростого літа та слабкого врожаю.

Ранкова роса обіцяє здоров'я та красу тому, хто нею вмиється.

Купання у річці на Вознесіння віщує міцне здоров'я на весь рік.

Трави, зібрані цього дня, мають особливу цілющу силу й зберігають її до Івана Купала.

Якщо курка знесла яйце саме на Вознесіння, його вважали сильним оберегом для оселі.

А головне — наші предки вірили: усе, що зроблене цього дня з чистим серцем, повернеться сторицею та принесе щастя на весь рік.

Раніше Новини.LIVE розповідав, що категорично не можна робити на Вознесіння Господнє, щоб уникнути нещасть.

Нагадаємо, ми писали, коли розпочинається Петрів піст 2026 року та як його варто провести.

Також дізнавайтеся, коли в Україні святкуватимемо День Петра і Павла і які традиції великого свята.