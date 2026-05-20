Вознесение Господне 21 мая 2026: что сделать, чтобы привлечь счастье

Вознесение Господне 2026 года украинцы будут отмечать 21 мая. Это один из самых больших христианских праздников, который издавна считается особым днем семейного уюта, искренней молитвы и добрых дел. С этой датой связано много обрядов, народных обычаев и примет. Наши предки верили, что в праздник можно привлечь счастье и удачу на весь год.

Что обязательно сделать на Вознесение Господне 21 мая 2026

1. Посетите храм и помолитесь

В церквях проходят торжественные богослужения. Верующие молятся, прося у Бога здоровья, мира, благополучия для семьи, внутренней силы и защиты. Если нет возможности пойти в храм, можно помолиться дома перед иконой. Главное, чтобы слова шли от сердца.

2. Поставьте свечу за умерших

На Вознесение принято вспоминать родных, которые отошли в вечность. Зажгите свечу и тихо помолитесь за упокой их душ. В народе верят: такая молитва приносит мир не только умершим, но и тем, кто ее произносит.

3. Испеките вознесенские вкусности

Одна из давних украинских традиций на Вознесение — выпекать обрядовое печенье или луковые пироги в форме лесенок. Традиционное печенье "вознесенские лесенки" в форме ступенек символизирует путь Иисуса на небо. Семь перекладин символизируют семь небес, по которым, по народным представлениям, возносится душа к Богу. Пекут угощение с верой, что это принесет счастье. Угощайте этим печеньем родных и друзей — это принесет благополучие в ваш дом. Пирог с начинкой из зеленого лука также называли "лесенкой". Его обязательно освящали в церкви, а потом угощали ими родных.

Также в некоторых регионах Украины на праздник пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки. В конце дня накрывали праздничные столы и устраивали гуляния.



4. Помогите незнакомцу

Существует древнее поверье, что именно в этот день Христос может появиться на земле в образе обычного путника. Поэтому на Вознесение особенно важно не отказывать в помощи. Поделитесь едой, поддержите словом, помогите тому, кто в этом нуждается. Такие поступки открывают путь к счастью и Божьей защите.

5. Искренне попросите прощения

Вознесение Господне — это день очищения души. Если между вами и близкими есть обиды, самое время сделать первый шаг. Даже несколько теплых слов могут вернуть мир в отношения и открыть двери для счастья.

Какой сильный обряд на Вознесение Господне привлечет счастье на весь год

Этот древний обряд наши предки проводили на рассвете, чтобы привлечь счастье. Проснитесь рано и умойтесь чистой водой, проговаривая:

"Как Иисус вознесся к небу, так и мое счастье пусть поднимется и прибудет. Аминь".

После этого прочитайте молитву "Отче наш", выйдите на свежий воздух или посмотрите в открытое небо и мысленно попросите о самом важном. Считается, что просьба, сказанная этим утром с верой, непременно будет услышана.

Народные приметы на Вознесение Господне

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и верили в особые знаки.

Если на Вознесение солнечно — такая погода будет держаться до осени.

Дождь в этот день считался знаком непростого лета и слабого урожая.

Утренняя роса обещает здоровье и красоту тому, кто ею умоется.

Купание в реке на Вознесение предвещает крепкое здоровье на весь год.

Травы, собранные в этот день, имеют особую целебную силу и сохраняют ее до Ивана Купала.

Если курица снесла яйцо именно на Вознесение, его считали сильным оберегом для дома.

А главное — наши предки верили: все, что сделано в этот день с чистым сердцем, вернется сторицей и принесет счастье на весь год.

