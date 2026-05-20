Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Как привлечь счастье на Вознесение Господне 2026: сильный обряд

Как привлечь счастье на Вознесение Господне 2026: сильный обряд

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 22:14
Вознесение Господне 21 мая 2026: что сделать, чтобы привлечь счастье
Девушка со свечой в украинском наряде. Фото: Pinterest

Вознесение Господне 2026 года украинцы будут отмечать 21 мая. Это один из самых больших христианских праздников, который издавна считается особым днем семейного уюта, искренней молитвы и добрых дел. С этой датой связано много обрядов, народных обычаев и примет. Наши предки верили, что в праздник можно привлечь счастье и удачу на весь год.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит сделать на Вознесение Господне, чтобы быть счастливым.

Что обязательно сделать на Вознесение Господне 21 мая 2026

1. Посетите храм и помолитесь

В церквях проходят торжественные богослужения. Верующие молятся, прося у Бога здоровья, мира, благополучия для семьи, внутренней силы и защиты. Если нет возможности пойти в храм, можно помолиться дома перед иконой. Главное, чтобы слова шли от сердца.

2. Поставьте свечу за умерших

Читайте также:

На Вознесение принято вспоминать родных, которые отошли в вечность. Зажгите свечу и тихо помолитесь за упокой их душ. В народе верят: такая молитва приносит мир не только умершим, но и тем, кто ее произносит.

3. Испеките вознесенские вкусности

Одна из давних украинских традиций на Вознесение — выпекать обрядовое печенье или луковые пироги в форме лесенок. Традиционное печенье "вознесенские лесенки" в форме ступенек символизирует путь Иисуса на небо. Семь перекладин символизируют семь небес, по которым, по народным представлениям, возносится душа к Богу. Пекут угощение с верой, что это принесет счастье. Угощайте этим печеньем родных и друзей — это принесет благополучие в ваш дом. Пирог с начинкой из зеленого лука также называли "лесенкой". Его обязательно освящали в церкви, а потом угощали ими родных.

Также в некоторых регионах Украины на праздник пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки. В конце дня накрывали праздничные столы и устраивали гуляния.

4. Помогите незнакомцу

Существует древнее поверье, что именно в этот день Христос может появиться на земле в образе обычного путника. Поэтому на Вознесение особенно важно не отказывать в помощи. Поделитесь едой, поддержите словом, помогите тому, кто в этом нуждается. Такие поступки открывают путь к счастью и Божьей защите.

5. Искренне попросите прощения

Вознесение Господне — это день очищения души. Если между вами и близкими есть обиды, самое время сделать первый шаг. Даже несколько теплых слов могут вернуть мир в отношения и открыть двери для счастья.

Какой сильный обряд на Вознесение Господне привлечет счастье на весь год

Этот древний обряд наши предки проводили на рассвете, чтобы привлечь счастье. Проснитесь рано и умойтесь чистой водой, проговаривая:

"Как Иисус вознесся к небу, так и мое счастье пусть поднимется и прибудет. Аминь".

После этого прочитайте молитву "Отче наш", выйдите на свежий воздух или посмотрите в открытое небо и мысленно попросите о самом важном. Считается, что просьба, сказанная этим утром с верой, непременно будет услышана.

Народные приметы на Вознесение Господне

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и верили в особые знаки.

  • Если на Вознесение солнечно — такая погода будет держаться до осени.
  • Дождь в этот день считался знаком непростого лета и слабого урожая.
  • Утренняя роса обещает здоровье и красоту тому, кто ею умоется.
  • Купание в реке на Вознесение предвещает крепкое здоровье на весь год.
  • Травы, собранные в этот день, имеют особую целебную силу и сохраняют ее до Ивана Купала.
  • Если курица снесла яйцо именно на Вознесение, его считали сильным оберегом для дома.

А главное — наши предки верили: все, что сделано в этот день с чистым сердцем, вернется сторицей и принесет счастье на весь год.

Ранее Новини.LIVE рассказывал, что категорически нельзя делать на Вознесение Господне, чтобы избежать несчастий.

Напомним, мы писали, когда начинается Петров пост 2026 года и как его стоит провести.

Также узнавайте, когда в Украине будем праздновать День Петра и Павла и какие традиции большого праздника.

народные приметы Вознесение Господне традиции праздника
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации