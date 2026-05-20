Вознесение Господне 2026: что нельзя делать в большой праздник 21 мая

Запреты на праздник Вознесения Господня.

Вознесение Господне — один из крупнейших христианских праздников, который в этом году украинцы встречают 21 мая. Именно в этот день, по библейскому преданию, Иисус Христос в последний раз явился своим ученикам, благословил их и вознесся на Небо. Для верующих эта праздничная дата является символом победы жизни над смертью. Кроме традиций придерживаются и строгих запретов.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать на Вознесение Господне, чтобы провести этот день в мире и гармонии.

Что нельзя делать на Вознесение Господне 21 мая

Вознесение Господне относится к двунадесятым праздникам, а его дата ежегодно меняется, ведь зависит от Пасхи. Праздник всегда приходится на 40-й день после Христова Воскресения. В 2026 году украинцы будут отмечать в четверг, 21 мая. Этот большой церковный праздник принято проводить в мире, молитве и благодарности.

В то же время, по народным обычаям, есть перечень запретов, которые необходимо соблюдать, чтобы не потерять Божью милость. На Вознесение Господне нельзя:

Ссориться и сквернословить

Любые конфликты, обиды, злые слова или споры могут навлечь беду на человека.

Думать о плохом и желать кому-то зла

Вознесение — светлый праздник радости. Зависть, злые намерения и мрачные мысли могут навлечь несчастье. Наши предки верили: сказанное сгоряча, плохие поступки и злые пожелания непременно вернутся сторицей.

Грустить и плакать без причины

Несмотря на то, что Христос покинул землю, это не день скорби. По приметам, тот, кто плачет в этот день, будет плакать весь год.

Заниматься тяжелым физическим трудом

Церковь советует отложить генеральную уборку, ремонт, шитье, стирку, строительство и работу на огороде. День лучше посвятить молитве, отдыху и семье.

Отказывать в помощи или милостыне

Считается, что Господь может прийти к человеку в образе нуждающегося или путника. Поэтому любая искренняя помощь в этот день считается благословением.

Устраивать шумные застолья

Праздник должен быть спокойным, светлым и мирным, без излишеств, алкоголя и тяжелых разговоров.

Самый большой грех на Вознесение Господне

Среди всех народных запретов есть один, который наши предки считали самым строгим. На праздник нельзя выбрасывать мусор на улицу, сорить или плевать на землю. По древнему поверью, так можно попасть в Иисуса Христа, который спустился на землю. Любое неуважение к земле могло восприниматься как пренебрежение к самому Спасителю. Люди верили: тот, кто нарушит этот запрет, рискует навлечь на себя неудачи, финансовые трудности и потерю Божьей опеки на весь год.

