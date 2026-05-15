Когда День Святого Духа 2026: новая дата и традиции великого праздника

Когда Духов день 2026: дата и традиции, которые живут до сих пор

Дата публикации 15 мая 2026 10:49
Литургия ПЦУ в храме Успения Богородицы. Фото: gre4ka.info

Традиционно после празднования двунадесятого праздника Троицы в Украине встречают особую дату — Духов день. Именно это событие завершает большой пасхальный цикл. В это время верующие вспоминают схождение Святого Духа.

Новини.LIVE рассказывает, когда отмечают День Святого Духа в Украине, что он означает и какие есть важные традиции.

Когда Духов день 2026 в Украине

Духов день тесно связан с Пасхальным циклом и наступает на 51-й день после Воскресения Христова. Именно поэтому он относится к переходным праздникам и не имеет фиксированной даты. Этот праздник всегда отмечают на следующий день после Троицы. В 2026 году День Святого Духа приходится на 1 июня, понедельник.

Что это за праздник и каково его значение

День Святого Духа символизирует духовное обновление человека, укрепление веры и внутреннюю силу. Праздник посвящен третьей ипостаси Святой Троицы — Святому Духу. По библейским преданиям, в Иерусалиме в этот день на учеников Иисуса Христа сошел Святой Дух в виде огненных языков. После этого они получили дары — мудрость, способность исцелять, говорить на разных языках и нести слово Божье в мир.

День Святого Духа: важные традиции праздника, которые живут до сих пор

В эту дату в церквях проходят торжественные богослужения. Верующие приходят в храмы, приносят зелень и травы для освящения. Чтобы уберечь себя, свою семью и дом от злых сил, несут на освящение березовую веточку. Ее считают самым сильным оберегом, который хранят в течение года. Верующие молятся о здоровье, защите и благословении для семьи. Также молятся за умерших и ставят свечи за упокой души.

В народной культуре Духов день всегда был связан с природой и обновлением. Люди украшали дома зеленью, травами и ветвями. Верили, что это приносит в дом гармонию.

Со Дня Святого Духа начиналась Русальная неделя, когда чествовали всех духов воды, лугов и леса. Задобряли русалок, чтобы они не причинили вреда. По поверьям, русалками становились те, кто ушел из жизни преждевременно, не став взрослым. В Духов День с уважением относились к деревьям, источникам, а землю старались накормить, устраивая пикники в поле.

Также собирали целебные травы. По народным приметам, в это время они наполнены особой силой и способны исцелить. Девушки в праздник традиционно гадали, пытаясь открыть тайны будущего. Плели венки и пускали их в ближайший водоем, чтобы узнать, долго ли ждать замужества.

Что нельзя делать в Духов день

Духов день считается большим праздником, поэтому имеет свои ограничения. В этот день нельзя:

  • заниматься тяжелым физическим трудом, особенно в поле или на огороде;
  • убирать;
  • заниматься рукоделием;
  • устраивать громкие празднования;
  • употреблять алкоголь;
  • ссориться;
  • клеветать на кого-то;
  • говорить плохое о мертвых;
  • отказывать в гостеприимстве (иначе целый год не будет денег);
  • смотреть на отражение в воде (верили, что так можно потерять настоящую любовь).

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
