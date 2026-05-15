Коли День Святого Духа 2026: нова дата та традиції великого свята

Літургія ПЦУ у храмі Успіння Богородиці. Фото: gre4ka.info

Традиційно після святкування дванадесятого свята Трійці в Україні зустрічають особливу дату — Духів день. Саме ця подія завершує великий пасхальний цикл. У цей час віряни згадують сходження Святого Духа.

Новини.LIVE розповідає, коли відзначають День Святого Духа в Україні, що він означає та які є важливі традиції.

Коли Духів день 2026 в Україні

Духів день тісно пов'язаний із Великоднім циклом і настає на 51-й день після Воскресіння Христового. Саме тому він належить до перехідних свят і не має фіксованої дати. Це свято завжди відзначають наступного дня після Трійці. У 2026 році День Святого Духа припадає на 1 червня, понеділок.

Що це за свято та яке його значення

День Святого Духа символізує духовне оновлення людини, зміцнення віри та внутрішню силу. Свято присвячене третій іпостасі Святої Трійці — Святому Духу. За біблійними переказами, в Єрусалимі у цей день на учнів Ісуса Христа зійшов Святий Дух у вигляді вогняних язиків. Після цього вони отримали дари — мудрість, здатність зцілювати, говорити різними мовами та нести слово Боже у світ.

День Святого Духа: важливі традиції свята, які живуть досі

У цю дату в церквах проходять урочисті богослужіння. Віряни приходять до храмів, приносять зелень і трави для освячення. Щоб уберегти себе, свою сім'ю і дім від злих сил, несуть на освячення березову гілочку. Її вважають найсильнішим оберегом, який зберігають протягом року. Віряни моляться про здоров'я, захист та благословення для родини. Також моляться за померлих та ставлять свічки за упокій душі.

Читайте також:

У народній культурі Духів день завжди був пов'язаний із природою та оновленням. Люди прикрашали домівки зеленню, травами та гілками. Вірили, що це приносить у дім гармонію.

З Дня Святого Духа починався Русальний тиждень, коли вшановували всіх духів води, лугів і лісу. Задобрювали русалок, щоб вони не заподіяли шкоди. За повір'ями, русалками ставали ті, хто пішов із життя передчасно, не ставши дорослим. У Духів День з повагою ставилися до дерев, джерел, а землю намагалися нагодувати, влаштовуючи пікніки в полі.

Також збирали цілющі трави. За народними прикметами, у цей час вони наповнені особливою силою і здатні зцілити. Дівчата у свято традиційно ворожили, намагаючись відкрити таємниці майбутнього. Плели вінки та пускали їх у найближчу водойму, щоб дізнатися, чи довго чекати заміжжя.

Що не можна робити у Духів день

Духів день вважається великим святом, тому має свої обмеження. У цей день не можна:

займатися важкою фізичною працею, особливо в полі чи на городі;

прибирати;

займатися рукоділлям;

влаштовувати гучні святкування;

вживати алкоголь;

сваритися;

обмовляти когось;

казати погане про мертвих;

відмовляти в гостинності (інакше цілий рік не буде грошей);

дивитися на відображення у воді (вірили, що так можна втратити справжню любов).

Раніше Новини.LIVE розповідав, коли в Україні святкуватимемо День Петра і Павла і які традиції великого свята.

Нагадаємо, ми писали, коли розпочинається Петрів піст 2026 року та як його варто провести.

Також дізнавайтеся, коли ми відзначаємо велике дванадесяте свято Вознесіння Господнє, які його традиції.