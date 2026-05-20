Вознесіння Господнє 2026: що не можна робити у велике свято 21 травня

Заборони на свято Вознесіння Господнє. Колаж: Новини.LIVE

Вознесіння Господнє — одне з найбільших християнських свят, яке цьогоріч українці зустрічають 21 травня. Саме у цей день, за біблійним переказом, Ісус Христос востаннє явився своїм учням, благословив їх і вознісся на Небо. Для вірян ця святкова дата є символом перемоги життя над смертю. Окрім традицій дотримуються й суворих заборон.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити на Вознесіння Господнє, аби провести цей день у мирі та гармонії.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє 21 травня

Вознесіння Господнє належить до дванадесятих свят, а його дата щороку змінюється, адже залежить від Великодня. Свято завжди припадає на 40-й день після Христового Воскресіння. У 2026 році українці відзначатимуть у четвер, 21 травня. Це велике церковне свято заведено проводити в мирі, молитві та вдячності.

Водночас, за народними звичаями, є перелік заборон, яких необхідно дотримуватися, щоб не втратити Божу ласку. На Вознесіння Господнє не можна:

Сваритися та лихословити

Будь-які конфлікти, образи, злі слова чи суперечки можуть накликати біду на людину.

Читайте також:

Думати про погане та бажати комусь зла

Вознесіння — світле свято радості. Заздрість, злі наміри та похмурі думки можуть накликати нещастя. Наші предки вірили: сказане зопалу, погані вчинки та злі побажання неодмінно повернуться сторицею.

Сумувати та плакати без причини

Попри те, що Христос залишив землю, це не день скорботи. За прикметами, той, хто плаче цього дня, буде плакати увесь рік.

Займатися важкою фізичною працею

Церква радить відкласти генеральне прибирання, ремонт, шиття, прання, будівництво та роботу на городі. День краще присвятити молитві, відпочинку та родині.

Відмовляти в допомозі чи милостині

Вважається, що Господь може прийти до людини в образі нужденного або подорожнього. Тому будь-яка щира допомога цього дня вважається благословенням.

Влаштовувати гучні застілля

Свято має бути спокійним, світлим і мирним, без надмірностей, алкоголю та важких розмов.

Найбільший гріх на Вознесіння Господнє

Серед усіх народних заборон є одна, яку наші предки вважали найсуворішою. На свято не можна викидати сміття на вулицю, смітити або плювати на землю. За стародавнім повір'ям, так можна потрапити в Ісуса Христа, який спустився на землю. Будь-яка неповага до землі могла сприйматися як зневага до самого Спасителя. Люди вірили: той, хто порушить цю заборону, ризикує накликати на себе невдачі, фінансові труднощі та втрату Божої опіки на увесь рік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли ми відзначатимемо День Святого Духа, що означає свято та які його важливі традиції.

Нагадаємо, ми писали, коли в Україні святкуватимемо День Петра і Павла і які традиції великого свята.

Також дізнавайтеся, коли розпочинається Петрів піст 2026 року та як його варто провести.