С Вознесением Господним 2026: красивые поздравления в открытках, прозе и стихах

Вознесение Господне 2026: красивые открытки и душевные пожелания
Украинцы встречают один из самых больших церковных праздников — Вознесение Господне. Этот особый день символизирует вознесение Иисуса Христа на Небесный престол после Его воскресения. В праздник принято поздравлять друг друга, желая мира и добра.
Новини.LIVE делится с Вами подборкой душевных поздравлений с Вознесением Господним 2026 в стихах, прозе и красивых открытках.
Поздравления с Вознесением Господним в стихах на украинском языке
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
Вознесіння Господнє
Звістку добру несе.
Хай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І божа благодать!
Нехай негоди всякі
Вас будуть оминать!
***
Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Бажаю сьогодні
Вам миру й тепла.
***
Зі святом сьогодні
Я вас щиро вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
Вознесіння Господнє на порозі —
День світлої надії та чудес.
Нехай зникають всі скорботи та тривоги,
А всі молитви линуть до небес!
Вознесение Господне 21 мая 2026 — душевные поздравления в прозе
В светлый праздник Вознесения Господня искренне желаю мира в сердце, крепкой веры и Божьей опеки.
***
С Вознесением Господним! Пусть Господь оберегает вашу семью от всех бед, наполняет дом любовью, добром и изобилием.
***
Поздравляю с Вознесением Господним! Желаю светлой надежды, крепкой веры и гармонии.
***
Поздравляю с Вознесением Господним! Пусть в вашем доме всегда царят уют, изобилие, искренняя любовь и радостный смех. Желаю душевного покоя, гармонии и светлых дней.
***
С праздником Вознесения Господня! Пусть Господь оберегает ваш дом, дарит семье мир, взаимопонимание, благополучие и крепкую любовь, которая будет согревать сердца каждый день.
***
Поздравляю с Вознесением Господним и от всего сердца желаю всего самого светлого. Пусть душа будет наполнена радостью, сердце — любовью, а жизнь — добрыми событиями и счастливыми мгновениями.
Вознесение Господне 21 мая 2026 — красивые поздравления в открытках
