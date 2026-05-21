С Вознесением Господним 2026: красивые поздравления в открытках, прозе и стихах

Украинцы встречают один из самых больших церковных праздников — Вознесение Господне. Этот особый день символизирует вознесение Иисуса Христа на Небесный престол после Его воскресения. В праздник принято поздравлять друг друга, желая мира и добра.

Поздравления с Вознесением Господним в стихах на украинском языке

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Вознесіння Господнє

Звістку добру несе.

Хай з радістю сьогодні

Господь дарує все!

Хай буде з вами щастя,

І божа благодать!

Нехай негоди всякі

Вас будуть оминать!

***

Вознесіння Господнє —

Свято світла й добра!

Бажаю сьогодні

Вам миру й тепла.

***

Зі святом сьогодні

Я вас щиро вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє на порозі —

День світлої надії та чудес.

Нехай зникають всі скорботи та тривоги,

А всі молитви линуть до небес!

Вознесение Господне 21 мая 2026 — душевные поздравления в прозе

В светлый праздник Вознесения Господня искренне желаю мира в сердце, крепкой веры и Божьей опеки.

***

С Вознесением Господним! Пусть Господь оберегает вашу семью от всех бед, наполняет дом любовью, добром и изобилием.

***

Поздравляю с Вознесением Господним! Желаю светлой надежды, крепкой веры и гармонии.

***

Поздравляю с Вознесением Господним! Пусть в вашем доме всегда царят уют, изобилие, искренняя любовь и радостный смех. Желаю душевного покоя, гармонии и светлых дней.

***

С праздником Вознесения Господня! Пусть Господь оберегает ваш дом, дарит семье мир, взаимопонимание, благополучие и крепкую любовь, которая будет согревать сердца каждый день.

***

Поздравляю с Вознесением Господним и от всего сердца желаю всего самого светлого. Пусть душа будет наполнена радостью, сердце — любовью, а жизнь — добрыми событиями и счастливыми мгновениями.

Вознесение Господне 21 мая 2026 — красивые поздравления в открытках

Открытки с Вознесением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE

