Що не можна робити у Вознесіння Господнє 2025 — заборони і народні прикмети

Вознесіння Господнє 2025 в Україні — заборони, народні прикмети
У четвер, 29 травня 2025 року, українські віряни відзначають важливе церковне свято — Вознесіння Господнє, в яке існують певні заборони і народні прикмети. Ми розповідаємо, чим категорично забороняється займатися цього дня і які прикмети існували в давні часи серед предків.
Новини.LIVE детально розповідає про заборони і прикмети цього дня.
Вознесіння Господнє щороку святкують на 40-й день після великого свята Великодня. У народі з цим днем пов’язано багато як народних прикметів, так і заборон. Дізнайтеся, що ні в якому разі не варто робити в це свято і які народні прикмети існували в давнину.
Що забороняється робити у Вознесіння Господнє
Цього дня існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не заподіяти лиха. Так, у Вознесіння Господнє категорично не рекомендується робити такі речі, як:
- Сваритися, ображати когось чи говорити погані речі — в народі вірили, що це може повернутися до людини в трикратному розмірі
- Вступати в шлюб — вважалося, що одруження цього дня зробить сімейне життя молодят нещасливим
- Брехати, проклинати, ображати людей і тварин — важливо мати чисті думки
- Шити, прибирати вдома і прати речі — вважалося, що так можна "змити" благополуччя з будинку
- Плювати на землю — вважалося, що у Вознесіння небо відкрите, тому будь-який вчинок чи слово мало особливу вагу перед Богом
Які народні прикмети існують у Вознесіння Господнє
У давні часи наші предки стежили за тим, що відбувалося навколо, і дізнавалися, на що чекати. Так, якщо у Вознесіння Господнє:
- Було ясно і тепло — врожай буде рясним
- Було спекотно — буде тепло до листопада
- Дощило — буде нещастя і захворіє худоба
- Курка несла яйце — його вішали під дахом, щоб захистити дім від негаразд
- Ворона каркала — це добрий знак
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