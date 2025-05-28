Що не можна робити у Вознесіння Господнє 2025 — заборони і народні прикмети

Зображення Вознесіння Ісуса Христа над учнями. Фото ілюстративне: Pinterest

У четвер, 29 травня 2025 року, українські віряни відзначають важливе церковне свято — Вознесіння Господнє, в яке існують певні заборони і народні прикмети. Ми розповідаємо, чим категорично забороняється займатися цього дня і які прикмети існували в давні часи серед предків.

Новини.LIVE детально розповідає про заборони і прикмети цього дня.

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Вознесіння Господнє щороку святкують на 40-й день після великого свята Великодня. У народі з цим днем пов’язано багато як народних прикметів, так і заборон. Дізнайтеся, що ні в якому разі не варто робити в це свято і які народні прикмети існували в давнину.

Вознесіння Ісуса Христа в небесах. Фото ілюстративнея: Pinterest

Що забороняється робити у Вознесіння Господнє

Цього дня існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не заподіяти лиха. Так, у Вознесіння Господнє категорично не рекомендується робити такі речі, як:

Сваритися, ображати когось чи говорити погані речі — в народі вірили, що це може повернутися до людини в трикратному розмірі

Вступати в шлюб — вважалося, що одруження цього дня зробить сімейне життя молодят нещасливим

Брехати, проклинати, ображати людей і тварин — важливо мати чисті думки

Шити, прибирати вдома і прати речі — вважалося, що так можна "змити" благополуччя з будинку

Плювати на землю — вважалося, що у Вознесіння небо відкрите, тому будь-який вчинок чи слово мало особливу вагу перед Богом

Які народні прикмети існують у Вознесіння Господнє

У давні часи наші предки стежили за тим, що відбувалося навколо, і дізнавалися, на що чекати. Так, якщо у Вознесіння Господнє:

Було ясно і тепло — врожай буде рясним

Було спекотно — буде тепло до листопада

Дощило — буде нещастя і захворіє худоба

Курка несла яйце — його вішали під дахом, щоб захистити дім від негаразд

Ворона каркала — це добрий знак

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