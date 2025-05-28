Что нельзя делать в Вознесение Господне 2025 — запреты и народные приметы

Вознесение Господне 2025 в Украине — запреты, народные приметы
В четверг, 29 мая 2025 года, украинские верующие отмечают важный церковный праздник — Вознесение Господне, в который существуют определенные запреты и народные приметы. Мы рассказываем, чем категорически запрещается заниматься в этот день и какие приметы существовали в давние времена среди предков.
Новини.LIVE подробно рассказывает о запретах и приметах этого дня.
Вознесение Господне ежегодно празднуют на 40-й день после большого праздника Пасхи. В народе с этим днем связано много как народных примет, так и запретов. Узнайте, что ни в коем случае не стоит делать в этот праздник и какие народные приметы существовали в древности.
Что запрещается делать в Вознесение Господне
В этот день существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не причинить беды. Так, в Вознесение Господне категорически не рекомендуется делать такие вещи, как:
- Ссориться, обижать кого-то или говорить плохие вещи — в народе верили, что это может вернуться к человеку в трехкратном размере
- Вступать в брак — считалось, что женитьба в этот день сделает семейную жизнь молодоженов несчастливой
- Врать, проклинать, оскорблять людей и животных — важно иметь чистые мысли
- Шить, убирать дома и стирать вещи — считалось, что так можно "смыть" благополучие из дома
- Плевать на землю — считалось, что в Вознесение небо открыто, поэтому любой поступок или слово имело особый вес перед Богом
Какие народные приметы существуют в Вознесение Господне
В давние времена наши предки следили за тем, что происходило вокруг, и узнавали, чего ждать. Так, если в Вознесение Господне:
- Было ясно и тепло — урожай будет обильным
- Было жарко — будет тепло до ноября
- Дождь — будет несчастье и заболеет скот
- Курица несла яйцо — его вешали под крышей, чтобы защитить дом от неурядиц
- Ворона каркала — это добрый знак
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