Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Ворожіння на День Катерини 2025 — як зазирнути у майбутнє

Дата публікації: 24 листопада 2025 00:30
Оновлено: 00:22
День Катерини 24 листопада 2025 — як ворожити та що не можна робити
Дівчата в українському вбранні. Фото: google.com

Сьогодні, 24 листопада, в Україні відзначають День святої Катерини. Саме це свято відкриває сезон зимових ворожінь. З давніх часів молодь збиралася на вечорниці, ворожила на кохання, майбутнє, достаток. І сьогодні ці традиції знову оживають, захоплюючи атмосферою загадковості й теплих народних звичаїв. 

Новини.LIVE розповідає про важливі традиції, прикмети, заборони та ворожіння на День святої Катерини.

Хто така свята Катерина

Свята великомучениця Катерина Олександрійська – одна з найшанованіших жінок-християнок у світі. За переказами, вона походила зі знатної родини й з юних років вирізнялася надзвичайною красою, мудрістю та любов'ю до наук. Катерина отримала блискучу освіту, знала мови, читала твори філософів і вміла вести богословські диспути. Після прийняття християнства вона відкрито захищала свою віру, за що була піддана стражданням і загинула мученицькою смертю. У народній традиції її шанують як покровительку жінок, освіти, справедливості та щасливого шлюбу.

 

Хто така свята Катерина
Зображення святої Катерини Олександрійської. Фото: УНІАН

Головні традиції та обряди свята

Наші предки цього дня обов'язково відвідували церкву, молилися святій Катерині. У народі День Катерини називали святом дівочої долі, адже саме у цю дату жінки просили святу про щасливий шлюб, кохання та мир у родині. Однією з важливих традицій було ставити три свічки біля ікони святої Катерини. Вони символізували жіночий шлях трьох поколінь: матері, дружини та доньки.

Також дівчата збиралися на вечорниці, молилися перед іконою святої та ворожили на нареченого, достаток і долю. 

Що не можна робити на День Катерини

Свято припадає на Різдвяний піст, тому діяли загальні заборони: не можна їсти м'ясні та молочні страви. Також:

  • заборонені фізична праця, будівництво, ремонт;
  • не можна шити, в'язати, прясти;
  • не влаштовували галасливих гулянь;
  • не розводили багаття.

Найвідоміші ворожіння на День Катерини

Ворожіння під вікнами

Дівчата виходили надвір і слухали розмови з чужої оселі або перехожих. Перша фраза, яку чули, вважалася підказкою щодо прийдешнього року.

Ворожіння на гроші

У миску з крупою ховали монети. Яку знайдеш — такий і статок чекає у шлюбі: золота або срібна означала добробут, мідна — скромний достаток. Можна так само ворожити на номінал, чим вищий, тим заможніше буде майбутня родина. 

Ворожіння на воді

Опівдні набирали чисту воду в миску й кидали туди обручку або гладкий металевий предмет. Якщо кола на воді швидко зникали — задум збудеться легко. Якщо ж трималися довго — доведеться докласти зусиль, але результат буде позитивним.

Ворожіння на тіні

У сонячну погоду дівчата виходили надвір і дивилися на свою тінь: 

  • чітка й рівна — попереду спокій і удача;
  • розмита або "зламана" — зміни та нові виклики;
  • довга — швидка дорога або важлива подія.

 

Найвідоміші ворожіння на День Катерини
Гарна дівчина у хустці. Фото: google.com

Прикмети на 24 листопада

  • ясна погода — зима буде морозною;
  • тепло — сильні морози прийдуть пізніше;
  • відлига і туман — морози через десять днів;
  • сніг на суху землю — рік буде неврожайним;
  • кола навколо місяця — передвісник холоду.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
