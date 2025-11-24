День Катерини 24 листопада 2025 — як ворожити та що не можна робити

Дівчата в українському вбранні. Фото: google.com

Сьогодні, 24 листопада, в Україні відзначають День святої Катерини. Саме це свято відкриває сезон зимових ворожінь. З давніх часів молодь збиралася на вечорниці, ворожила на кохання, майбутнє, достаток. І сьогодні ці традиції знову оживають, захоплюючи атмосферою загадковості й теплих народних звичаїв.

Новини.LIVE розповідає про важливі традиції, прикмети, заборони та ворожіння на День святої Катерини.

Хто така свята Катерина

Свята великомучениця Катерина Олександрійська – одна з найшанованіших жінок-християнок у світі. За переказами, вона походила зі знатної родини й з юних років вирізнялася надзвичайною красою, мудрістю та любов'ю до наук. Катерина отримала блискучу освіту, знала мови, читала твори філософів і вміла вести богословські диспути. Після прийняття християнства вона відкрито захищала свою віру, за що була піддана стражданням і загинула мученицькою смертю. У народній традиції її шанують як покровительку жінок, освіти, справедливості та щасливого шлюбу.

Зображення святої Катерини Олександрійської. Фото: УНІАН

Головні традиції та обряди свята

Наші предки цього дня обов'язково відвідували церкву, молилися святій Катерині. У народі День Катерини називали святом дівочої долі, адже саме у цю дату жінки просили святу про щасливий шлюб, кохання та мир у родині. Однією з важливих традицій було ставити три свічки біля ікони святої Катерини. Вони символізували жіночий шлях трьох поколінь: матері, дружини та доньки.

Також дівчата збиралися на вечорниці, молилися перед іконою святої та ворожили на нареченого, достаток і долю.

Що не можна робити на День Катерини

Свято припадає на Різдвяний піст, тому діяли загальні заборони: не можна їсти м'ясні та молочні страви. Також:

заборонені фізична праця, будівництво, ремонт;

не можна шити, в'язати, прясти;

не влаштовували галасливих гулянь;

не розводили багаття.

Найвідоміші ворожіння на День Катерини

Ворожіння під вікнами

Дівчата виходили надвір і слухали розмови з чужої оселі або перехожих. Перша фраза, яку чули, вважалася підказкою щодо прийдешнього року.

Ворожіння на гроші

У миску з крупою ховали монети. Яку знайдеш — такий і статок чекає у шлюбі: золота або срібна означала добробут, мідна — скромний достаток. Можна так само ворожити на номінал, чим вищий, тим заможніше буде майбутня родина.

Ворожіння на воді

Опівдні набирали чисту воду в миску й кидали туди обручку або гладкий металевий предмет. Якщо кола на воді швидко зникали — задум збудеться легко. Якщо ж трималися довго — доведеться докласти зусиль, але результат буде позитивним.

Ворожіння на тіні

У сонячну погоду дівчата виходили надвір і дивилися на свою тінь:

чітка й рівна — попереду спокій і удача;

розмита або "зламана" — зміни та нові виклики;

довга — швидка дорога або важлива подія.

Гарна дівчина у хустці. Фото: google.com

Прикмети на 24 листопада

ясна погода — зима буде морозною;

тепло — сильні морози прийдуть пізніше;

відлига і туман — морози через десять днів;

сніг на суху землю — рік буде неврожайним;

кола навколо місяця — передвісник холоду.

