День Екатерины 24 ноября 2025 — как гадать и что нельзя делать

Гадание на День Екатерины 2025 — как заглянуть в будущее
Сегодня, 24 ноября, в Украине отмечают День святой Екатерины. Именно этот праздник открывает сезон зимних гаданий. С давних времен молодежь собиралась на вечерницы, гадала на любовь, будущее, достаток. И сегодня эти традиции снова оживают, захватывая атмосферой загадочности и теплых народных обычаев.
Новини.LIVE рассказывает о важных традициях, приметах, запретах и гаданиях на День святой Екатерины.
Кто такая святая Екатерина
Святая великомученица Екатерина Александрийская — одна из самых почитаемых женщин-христианок в мире. По преданию, она происходила из знатной семьи и с юных лет отличалась необычайной красотой, мудростью и любовью к наукам. Екатерина получила блестящее образование, знала языки, читала произведения философов и умела вести богословские диспуты. После принятия христианства она открыто защищала свою веру, за что была подвергнута страданиям и погибла мученической смертью. В народной традиции ее почитают как покровительницу женщин, образования, справедливости и счастливого брака.
Главные традиции и обряды праздника
Наши предки в этот день обязательно посещали церковь, молились святой Екатерине. В народе День Екатерины называли праздником девичьей судьбы, ведь именно в эту дату женщины просили святую о счастливом браке, любви и мире в семье. Одной из важных традиций было ставить три свечи у иконы святой Екатерины. Они символизировали женский путь трех поколений: матери, жены и дочери.
Также девушки собирались на вечерницы, молились перед иконой святой и гадали на жениха, достаток и судьбу.
Что нельзя делать на День Екатерины
Праздник приходится на Рождественский пост, поэтому действовали общие запреты: нельзя есть мясные и молочные блюда. Также:
- запрещены физический труд, строительство, ремонт;
- нельзя шить, вязать, прясть;
- не устраивали шумных гуляний;
- не разводили костры.
Самые известные гадания на День Екатерины
Гадание под окнами
Девушки выходили на улицу и слушали разговоры из чужого дома или прохожих. Первая фраза, которую слышали, считалась подсказкой относительно грядущего года.
Гадание на деньги
В миску с крупой прятали монеты. Какую найдешь — такой и достаток ждет в браке: золотая или серебряная означала благосостояние, медная — скромный достаток. Можно так же гадать на номинал, чем выше, тем богаче будет будущая семья.
Гадание на воде
В полдень набирали чистую воду в миску и бросали туда обручальное кольцо или гладкий металлический предмет. Если круги на воде быстро исчезали — замысел сбудется легко. Если же держались долго — придется приложить усилия, но результат будет положительным.
Гадание на тени
В солнечную погоду девушки выходили на улицу и смотрели на свою тень:
- четкая и ровная — впереди спокойствие и удача;
- размытая или "сломанная" — перемены и новые вызовы;
- длинная — быстрая дорога или важное событие.
Приметы на 24 ноября
- ясная погода — зима будет морозной;
- тепло — сильные морозы придут позже;
- оттепель и туман — морозы через десять дней;
- снег на сухую землю — год будет неурожайным;
- круги вокруг луны — предвестник холода.
Также делимся другими новостями о праздниках в Украине
Когда в Украине будут праздновать День Андрея Первозванного в 2025 году.
На какой день недели выпадет Рождество и что нужно сделать перед большим праздником.
Церковный календарь праздников на ноябрь 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!