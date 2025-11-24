День Екатерины 24 ноября 2025 — как гадать и что нельзя делать

Девушки в украинских нарядах. Фото: google.com

Сегодня, 24 ноября, в Украине отмечают День святой Екатерины. Именно этот праздник открывает сезон зимних гаданий. С давних времен молодежь собиралась на вечерницы, гадала на любовь, будущее, достаток. И сегодня эти традиции снова оживают, захватывая атмосферой загадочности и теплых народных обычаев.

Новини.LIVE рассказывает о важных традициях, приметах, запретах и гаданиях на День святой Екатерины.

Кто такая святая Екатерина

Святая великомученица Екатерина Александрийская — одна из самых почитаемых женщин-христианок в мире. По преданию, она происходила из знатной семьи и с юных лет отличалась необычайной красотой, мудростью и любовью к наукам. Екатерина получила блестящее образование, знала языки, читала произведения философов и умела вести богословские диспуты. После принятия христианства она открыто защищала свою веру, за что была подвергнута страданиям и погибла мученической смертью. В народной традиции ее почитают как покровительницу женщин, образования, справедливости и счастливого брака.

Изображение святой Екатерины Александрийской. Фото: УНИАН

Главные традиции и обряды праздника

Наши предки в этот день обязательно посещали церковь, молились святой Екатерине. В народе День Екатерины называли праздником девичьей судьбы, ведь именно в эту дату женщины просили святую о счастливом браке, любви и мире в семье. Одной из важных традиций было ставить три свечи у иконы святой Екатерины. Они символизировали женский путь трех поколений: матери, жены и дочери.

Также девушки собирались на вечерницы, молились перед иконой святой и гадали на жениха, достаток и судьбу.

Что нельзя делать на День Екатерины

Праздник приходится на Рождественский пост, поэтому действовали общие запреты: нельзя есть мясные и молочные блюда. Также:

запрещены физический труд, строительство, ремонт;

нельзя шить, вязать, прясть;

не устраивали шумных гуляний;

не разводили костры.

Самые известные гадания на День Екатерины

Гадание под окнами

Девушки выходили на улицу и слушали разговоры из чужого дома или прохожих. Первая фраза, которую слышали, считалась подсказкой относительно грядущего года.

Гадание на деньги

В миску с крупой прятали монеты. Какую найдешь — такой и достаток ждет в браке: золотая или серебряная означала благосостояние, медная — скромный достаток. Можно так же гадать на номинал, чем выше, тем богаче будет будущая семья.

Гадание на воде

В полдень набирали чистую воду в миску и бросали туда обручальное кольцо или гладкий металлический предмет. Если круги на воде быстро исчезали — замысел сбудется легко. Если же держались долго — придется приложить усилия, но результат будет положительным.

Гадание на тени

В солнечную погоду девушки выходили на улицу и смотрели на свою тень:

четкая и ровная — впереди спокойствие и удача;

размытая или "сломанная" — перемены и новые вызовы;

длинная — быстрая дорога или важное событие.

Красивая девушка в платке. Фото: google.com

Приметы на 24 ноября

ясная погода — зима будет морозной;

тепло — сильные морозы придут позже;

оттепель и туман — морозы через десять дней;

снег на сухую землю — год будет неурожайным;

круги вокруг луны — предвестник холода.

