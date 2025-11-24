Видео
Праздники

Гадание на День Екатерины 2025 — как заглянуть в будущее

Дата публикации 24 ноября 2025 00:30
обновлено: 00:22
День Екатерины 24 ноября 2025 — как гадать и что нельзя делать
Девушки в украинских нарядах. Фото: google.com

Сегодня, 24 ноября, в Украине отмечают День святой Екатерины. Именно этот праздник открывает сезон зимних гаданий. С давних времен молодежь собиралась на вечерницы, гадала на любовь, будущее, достаток. И сегодня эти традиции снова оживают, захватывая атмосферой загадочности и теплых народных обычаев.

Новини.LIVE рассказывает о важных традициях, приметах, запретах и гаданиях на День святой Екатерины.

Читайте также:

Кто такая святая Екатерина

Святая великомученица Екатерина Александрийская — одна из самых почитаемых женщин-христианок в мире. По преданию, она происходила из знатной семьи и с юных лет отличалась необычайной красотой, мудростью и любовью к наукам. Екатерина получила блестящее образование, знала языки, читала произведения философов и умела вести богословские диспуты. После принятия христианства она открыто защищала свою веру, за что была подвергнута страданиям и погибла мученической смертью. В народной традиции ее почитают как покровительницу женщин, образования, справедливости и счастливого брака.

 

Кто такая святая Екатерина
Изображение святой Екатерины Александрийской. Фото: УНИАН

Главные традиции и обряды праздника

Наши предки в этот день обязательно посещали церковь, молились святой Екатерине. В народе День Екатерины называли праздником девичьей судьбы, ведь именно в эту дату женщины просили святую о счастливом браке, любви и мире в семье. Одной из важных традиций было ставить три свечи у иконы святой Екатерины. Они символизировали женский путь трех поколений: матери, жены и дочери.

Также девушки собирались на вечерницы, молились перед иконой святой и гадали на жениха, достаток и судьбу.

Что нельзя делать на День Екатерины

Праздник приходится на Рождественский пост, поэтому действовали общие запреты: нельзя есть мясные и молочные блюда. Также:

  • запрещены физический труд, строительство, ремонт;
  • нельзя шить, вязать, прясть;
  • не устраивали шумных гуляний;
  • не разводили костры.

Самые известные гадания на День Екатерины

Гадание под окнами

Девушки выходили на улицу и слушали разговоры из чужого дома или прохожих. Первая фраза, которую слышали, считалась подсказкой относительно грядущего года.

Гадание на деньги

В миску с крупой прятали монеты. Какую найдешь — такой и достаток ждет в браке: золотая или серебряная означала благосостояние, медная — скромный достаток. Можно так же гадать на номинал, чем выше, тем богаче будет будущая семья.

Гадание на воде

В полдень набирали чистую воду в миску и бросали туда обручальное кольцо или гладкий металлический предмет. Если круги на воде быстро исчезали — замысел сбудется легко. Если же держались долго — придется приложить усилия, но результат будет положительным.

Гадание на тени

В солнечную погоду девушки выходили на улицу и смотрели на свою тень:

  • четкая и ровная — впереди спокойствие и удача;
  • размытая или "сломанная" — перемены и новые вызовы;
  • длинная — быстрая дорога или важное событие.

 

Самые известные гадания на День Екатерины
Красивая девушка в платке. Фото: google.com

Приметы на 24 ноября

  • ясная погода — зима будет морозной;
  • тепло — сильные морозы придут позже;
  • оттепель и туман — морозы через десять дней;
  • снег на сухую землю — год будет неурожайным;
  • круги вокруг луны — предвестник холода.

Также делимся другими новостями о праздниках в Украине

Когда в Украине будут праздновать День Андрея Первозванного в 2025 году.

На какой день недели выпадет Рождество и что нужно сделать перед большим праздником.

Церковный календарь праздников на ноябрь 2025 года.

традиции праздник гадания 24 ноября День Екатерины
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
