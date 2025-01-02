Коли святити воду на Водохреще 2025 — як це правильно робити, поради

Українці, які освячують воду на Водохреще. Фото: Вільне радіо

Цьогоріч Водохреще за новим церковним календарем відзначається шостого січня, а найголовнішою традицією цього свята є освячення води. Ми розповідаємо, коли треба святити воду і як правильно це робити, щоб не помилитися.

Новини.LIVE розповідає про цю традицію на Водохреще.

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Не секрет, що Водохреще — це одне з найголовніших церковних свят для всіх вірян. Цього дня люди пірнають в ополонку і освячують воду, яка в народі вважається цілющою і зовсім не псується з часом. Щоб не помилитися і правильно освятити воду на Водохреще, ми ділимося корисними порадами.

Зокрема, ми розповідаємо, коли треба освячувати воду і як це правильно робити, щоб не припуститися помилки.

Процес освячення води на Водохреще. Фото: Centavr

Коли потрібно святити воду на Водохреще

Віряни в храмах освячують воду безпосередньо на Водохреще, яке від недавніх пір святкується шостого січня, або на Водохресний Святвечір, тобто, п’ятого січня. Церква дозволяє робити це як на свято, так і в переддень свята, оскільки процес освячення відбувається однаково.

Як правильно святити воду на Водохреще

Якщо ви хочете освятити воду в церкві на Водохреще, заздалегідь візьміть ємності, наберіть туди воду і принесіть на святкову службу. Можете також взяти воду з освяченої водойми, але її краще не пити, адже рівень чистоти в цій воді — не дуже високий.

Обряд освячення води в церкві. Фото: Freepik

Як зберігати свячену воду

Освячену воду потрібно тримати вдома в чистій скляній ємності, причому, бажано поставити її біля ікон і в жодному разі не в холодильник. Цю воду краще не тримати все життя і не використовувати її в побуті, адже вважається, що так можна "зневолити" святиню.

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