Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Водохреще 2025 в Україні — коли і як святити воду arrow

Водохреще 2025 в Україні — коли і як святити воду

2 січня 2025 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли святити воду на Водохреще 2025 — як це правильно робити, поради
Українці, які освячують воду на Водохреще. Фото: Вільне радіо
Світлана Конюшенко - Редактор

Цьогоріч Водохреще за новим церковним календарем відзначається шостого січня, а найголовнішою традицією цього свята є освячення води. Ми розповідаємо, коли треба святити воду і як правильно це робити, щоб не помилитися.

Новини.LIVE розповідає про цю традицію на Водохреще.

Читайте також:

Не секрет, що Водохреще — це одне з найголовніших церковних свят для всіх вірян. Цього дня люди пірнають в ополонку і освячують воду, яка в народі вважається цілющою і зовсім не псується з часом. Щоб не помилитися і правильно освятити воду на Водохреще, ми ділимося корисними порадами.

Зокрема, ми розповідаємо, коли треба освячувати воду і як це правильно робити, щоб не припуститися помилки.

Освящение воды
Процес освячення води на Водохреще. Фото: Centavr

Коли потрібно святити воду на Водохреще

Віряни в храмах освячують воду безпосередньо на Водохреще, яке від недавніх пір святкується шостого січня, або на Водохресний Святвечір, тобто, п’ятого січня. Церква дозволяє робити це як на свято, так і в переддень свята, оскільки процес освячення відбувається однаково.

Як правильно святити воду на Водохреще

Якщо ви хочете освятити воду в церкві на Водохреще, заздалегідь візьміть ємності, наберіть туди воду і принесіть на святкову службу. Можете також взяти воду з освяченої водойми, але її краще не пити, адже рівень чистоти в цій воді — не дуже високий.

Церковь
Обряд освячення води в церкві. Фото: Freepik

Як зберігати свячену воду

Освячену воду потрібно тримати вдома в чистій скляній ємності, причому, бажано поставити її біля ікон і в жодному разі не в холодильник. Цю воду краще не тримати все життя і не використовувати її в побуті, адже вважається, що так можна "зневолити" святиню. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно купатися в ополонці на Водохреще, щоб не захворіти. 

Раніше ми розповідали про те, коли в Україні святкуватимуть Масляну в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, коли українці святкуватимуть Старий Новий рік в 2025 році.

свята традиції поради Водохреща обряд освячення води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року