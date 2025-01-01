Як пірнати в ополонку на Водохреща 2025, щоб не захворіти — важливі правила

Чоловік, який пірнає в ополонку на Водохреща. Фото: Pinterest

На Водохреща в українців з давніх часів існує традиція пірнання в ополонку, але не всі розуміють, чи дійсно це корисно. Ми розповідаємо, як купання в льодяній воді на свято, а воно цього року буде шостого січня, впливає на організм і як це правильно робити, щоб не захворіти потім.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Чи корисне пірнання в ополонку на Водохреща

В цілому, лікарі просять утриматися від такого екстриму на свято, адже це може нашкодити організму, особливо, це небезпечно для людей, які не підготовлені до цього. Однак, є і декілька корисних ефектів від цього процесу.

По-перше, купання в ополонці на Водохреща загартовує організм, тобто, зміцнює імунну систему, завдяки чому вона краще витримує низькі температури і стає стійкішою до застуди і ГРВІ. По-друге, ця процедура зміцнює судини, адже при занурення вени, артерії і капіляри починають активно працювати, а це, в свою чергу, покращує процес кровообігу.

Молода дівчина в ополонці. Фото: CNN

По-третє, пірнання в ополонку покращує настрій і загальне самопочуття, адже при купанні виділяються гормони щастя, які називаються ендорфінами. І, нарешті, цей процес допомагає спалювати калорії, а це особливо важливо тим, хто хоче схуднути.

Як правильно купатися в ополонці на Водохреща

Перш, ніж зануритися у крижану воду, необхідно ретельно підготуватися. По-перше, треба за годину до занурення поїсти, адже організму потрібна енергія. По-друге, одяг знімати потрібно поступово — зверху вниз, щоб організм звик до температури надворі. Щоб зберегти тепло тіла, розітріть його жирним кремом і зробіть невелику зарядку.

Коли ви вже будете готові, одягніть пляжні резинові тапочки і повільно почніть підходити до ополонки, але потім їх треба зняти. Заходьте у воду різко, але не занурюйтеся в ополонку, а тим паче, з головою. Потім затримайте дихання і пірніть під воду на 15-20 секунд.

Чоловік в ополонці на Водохреща. Фото: УНІАН

Після цього вийдіть на берег, витріть тіло рушником, переодягніть сухий одяг і випийте щось гаряче. В жодному разі не змушуйте дітей робити те саме, якщо вони цього не хочуть, а якщо ваша дитина захотіла повторити, уважно стежте за нею.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна заощадити на святкових стравах на Новий рік.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити на Новий рік 2025.

Також ми повідомляли про те, чи потрібно підводити підсумки і як це правильно робити на Новий рік.