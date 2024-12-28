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Новий рік без великих витрат — як економити на святкових стравах

28 грудня 2024 11:59
Єлизавета Супівська - редактор
Як зекономити гроші на продуктах – прості способи на Новий рік
Жінки готують їжу на кухні. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Період різдвяно-новорічних свят означає для багатьох українців великі витрати на їжу. Бо потрібно накривати на стіл, готувати смачні страви, частувати себе і гостей делікатесами, без яких святкового настрою не буде. Але можна користуватися деякими хитрощами, аби зекономити на продуктах і не спустити всі гроші на справжню червону ікру.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як заощадити кошти на святкових стравах.

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Планування меню та акційні пропозиції

Щоб не викинути половину страв у смітник після Нового року, складіть меню наперед і підготуйте список необхідних продуктів. Купуйте лише таку кількість товарів, якої вистачить на приготування страви, аби нічого не залишалося "на потім". Чим менше надлишків, тим більша економія фінансів.

Плюс намагайтеся слідкувати за розпродажами і знижками, особливо на дорогі продукти, як алкогольні напої, м'ясо, фрукти, сир тощо. Ближче до свят супермаркети завжди встановлюють акції, заманюючи клієнтів вигідними ціновими пропозиціями.

Домашні бюджетні страви

Вдома готувати завжди економніше, ніж замовляти доставку готових страв. Якщо не хочете проводити багато часу на кухні, зупиніть вибір на простих рецептах, з якими можуть допомогти інші члени родини. Так і процес мине веселіше, і вдасться заощадити кошти.

Загалом бажано фокусуватися на недорогому частуванні. Святковий стіл не повинен бути обкладений делікатесами "за всі гроші світу". Обирайте страви із простих інгредієнтів, наприклад:

  • канапки з курячим паштетом;
  • салати з овочів;
  • запечене з овочами м'ясо (курка, свинина чи індичка);
  • желе чи прості фруктові салати.

Дешеві альтернативи дорогих продуктів

Ніхто не заважає господиням імпровізувати з новорічним столом. Для максимальної економії коштів необхідно викручуватися з ситуації та приймати зважені рішення. Як варіант — замінити дорогі інгредієнти бюджетними альтернативами. Замість екзотичних фруктів підійдуть солодкі яблука, а червона риба "трансформується" в оселедець.

Імпортні сири та молочні продукти можна замінити місцевими товарами з більш доступними цінами, або ж використати кисломолочний сир у приготуванні страв. Магазинні солодощі краще не купувати, а побалувати гостей домашньою випічкою, яка вийде смачнішою і бюджетною.

Нагадаємо, бажано уникати появи нових боргових зобов’язань на Новий рік. Оскільки свята нерідко спонукають людей до фінансових витрат, не передбачених бюджетом, дуже просто погрузнути в боргах. Але вдасться уникнути проблем, якщо дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Також ми писали, що необов’язково купувати дорогі продукти для святкового столу. Деякі делікатеси можна замінити на хороші альтернативи. Наприклад, замість дорогої червоної ікри підійдуть бюджетні імітації. Плюс можна поставити на стіл оселедець і шпроти.  

свята їжа гроші економія Новий рік

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