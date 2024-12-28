Как сэкономить деньги на продуктах – простые способы на Новый год

Женщины готовят еду на кухне. Фото: Pexels

Период рождественско-новогодних праздников означает для многих украинцев большие расходы на еду. Ведь нужно накрывать на стол, готовить вкусные блюда, угощать себя и гостей деликатесами, без которых праздничного настроения не будет. Но можно пользоваться некоторыми уловками, дабы сэкономить на продуктах и не спустить все деньги на настоящую красную икру.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как сэкономить средства на праздничных блюдах.

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Планирование меню и акционные предложения

Чтобы не выбросить половину блюд в мусорник после Нового года, составьте меню наперед и подготовьте список необходимых продуктов. Купите только такое количество товаров, которого хватит на приготовление блюда, чтобы ничего не оставалось "на потом". Чем меньше излишков, тем больше экономия денег.

Плюс старайтесь следить за распродажами и скидками, особенно на дорогие продукты, как алкогольные напитки, мясо, фрукты, сыр и т.д. Ближе к праздникам супермаркеты всегда устанавливают акции, привлекая клиентов выгодными ценовыми предложениями.

Домашние бюджетные блюда

Дома готовить всегда экономнее, чем заказывать доставку готовых блюд. Если не хотите проводить много времени на кухне, остановите выбор на простых рецептах, с которыми могут помочь другие члены семьи. Так и процесс пройдет веселее, и удастся сэкономить деньги.

В целом желательно фокусироваться на недорогом угощении. Праздничный стол не должен быть обложен деликатесами "за все деньги мира". Выбирайте блюда из простых ингредиентов, например:

бутерброды с куриным паштетом;

салаты из овощей;

запеченное с овощами мясо (курица, свинина или индейка);

желе или простые фруктовые салаты.

Дешевые альтернативы дорогим продуктам

Никто не мешает хозяйкам импровизировать с новогодним столом. Для наибольшей экономии нужно выкручиваться из ситуации и принимать взвешенные решения. Как вариант — заменить дорогостоящие ингредиенты бюджетными альтернативами. Вместо экзотических фруктов подойдут сладкие яблоки, а красная рыба "трансформируется" в селедку.

Импортные сыры и молочные продукты можно заменить местными товарами по более доступным ценам, или же использовать кисломолочный сыр в приготовлении блюд. Магазинные сладости лучше не покупать, а побаловать гостей домашней выпечкой, которая получится более вкусной и бюджетной.

Напомним, желательно избегать появления новых долговых обязательств на Новый год. Поскольку праздники нередко побуждают людей к финансовым расходам, не предусмотренным бюджетом, очень просто погрязнуть в долгах. Но удастся избежать проблем, если придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Мы также писали, что необязательно покупать дорогие продукты для праздничного стола. Некоторые деликатесы можно заменить хорошими альтернативами. К примеру, вместо дорогой красной икры подойдут бюджетные имитации. Плюс можно поставить на стол шпроты.