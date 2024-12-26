Економія на новорічному столі — від яких продуктів відмовитися та чим замінити

Святковий стіл. Фото: Pexels

Під час новорічних свят багато хто прагне накрити багатий стіл, що нерідко призводить до значних витрат. Однак деякі традиційні продукти можна замінити більш доступними альтернативами без втрати смаку та якості страв.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від яких новорічних продуктів можна відмовитися та про їхні альтернативи.

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Червона риба та ікра

Делікатеси, такі як лосось чи червона ікра, можна замінити оселедцем або шпротами. Оселедець є традиційним інгредієнтом багатьох святкових страв і значно дешевший за червону рибу. Шпроти також можуть стати чудовою альтернативою для приготування канапок чи салатів.

Екзотичні фрукти

Цитрусові та інші екзотичні фрукти взимку мають високу ціну. Їх можна замінити квашеною капустою, яка багата на вітамін C і є традиційним зимовим продуктом в Україні.

М'ясні делікатеси

М'ясо містить вітаміни групи B і білок, який є основним будівельним матеріалом організму. Яловичина вважається найкориснішим м'ясом. Водночас печінка, серце та м'ясо птиці майже однакові за вмістом білків і вітамінів групи B.

Замінюючи яловичину куркою або субпродуктами, ви також скоротите час, оскільки вони готуються швидше.

Сири та молочні продукти

Більшість дорогих сирів можна замінити більш доступними місцевими варіантами або ж використовувати кисломолочний сир у приготуванні страв. Це не лише зменшить витрати, але й додасть стравам особливого смаку.

Алкогольні напої

Замість дорогих імпортних напоїв можна обрати якісні вітчизняні аналоги. Українські виробники пропонують широкий асортимент вин та інших напоїв за помірними цінами.

Солодощі

Замість купівлі дорогих кондитерських виробів можна приготувати домашню випічку. Так не лише можна зекономити, але й отримати більше користі, контролюючи склад інгредієнтів.

Плануючи святкове меню, варто звернути увагу на сезонні та місцеві продукти, які зазвичай є дешевшими та свіжішими. Також корисно порівнювати ціни в різних магазинах та шукати акційні пропозиції, що допоможе зекономити без втрати якості страв.

Нагадаємо, складаючи меню для святкового столу, основну увагу українці звертають на вартість харчових продуктів. Ціни в супермаркетах традиційно зростають напередодні Нового року, через що підібрати продукти до столу стає складніше.

Також ми писали, що сало є одним з найпопулярніших продуктів в Україні. В супермаркетах його можна знайти дешевше, ніж на ринку.