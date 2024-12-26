Экономия на новогоднем столе — от каких продуктов отказаться и чем заменить

Экономия на праздники — чем заменить дорогие продукты на столе
Во время новогодних праздников многие стремятся накрыть богатый стол, что нередко приводит к значительным затратам. Однако некоторые традиционные продукты можно заменить доступными альтернативами без потери вкуса и качества блюд.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких новогодних продуктов можно отказаться и про их альтернативы.
Красная рыба и икра
Деликатесы, такие как лосось или красная икра, можно заменить селедкой или шпротами. Сельдь является традиционным ингредиентом многих праздничных блюд и значительно дешевле красной рыбы. Шпроты также могут стать прекрасной альтернативой для приготовления бутербродов или салатов.
Экзотические фрукты
Цитрусовые и другие экзотические фрукты зимой имеют высокую цену. Их можно заменить квашеной капустой, которая богата витамином C и является традиционным зимним продуктом в Украине.
Мясные деликатесы
Мясо содержит витамины группы B и белок, являющийся основным строительным материалом организма. Говядина считается самым полезным мясом. В то же время печень, сердце и мясо птицы почти одинаковы по содержанию белков и витаминов группы B.
Заменяя говядину курицей или субпродуктами, вы также сократите время, поскольку они готовятся быстрее.
Сыры и молочные продукты
Большинство дорогих сыров можно заменить более доступными местными вариантами или использовать кисломолочный сыр в приготовлении блюд. Это не только уменьшит расходы, но и придаст блюдам особый вкус.
Алкогольные напитки
Вместо дорогих импортных напитков можно выбрать отечественные качественные аналоги. Украинские производители предлагают широкий ассортимент вин и других напитков по умеренным ценам.
Сладости
Вместо покупки дорогих кондитерских изделий можно приготовить домашнюю выпечку. Так не только можно сэкономить, но и извлечь больше пользы, контролируя состав ингредиентов.
Планируя праздничное меню, стоит обратить внимание на сезонные и местные продукты, которые обычно дешевле и свежее. Также полезно сравнивать цены в разных магазинах и искать акционные предложения, что поможет сэкономить без потери качества блюд.
Напомним, составляя меню для праздничного стола, основное внимание украинцы обращают на стоимость продуктов питания. Цены в супермаркетах традиционно растут в канун Нового года, из-за чего подобрать продукты к столу становится сложнее.
Также мы писали, что сало является одним из популярнейших продуктов в Украине. В супермаркетах его можно найти дешевле, чем на рынке.
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