Экономия на новогоднем столе — от каких продуктов отказаться и чем заменить

Праздничный стол. Фото: Pexels

Во время новогодних праздников многие стремятся накрыть богатый стол, что нередко приводит к значительным затратам. Однако некоторые традиционные продукты можно заменить доступными альтернативами без потери вкуса и качества блюд.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких новогодних продуктов можно отказаться и про их альтернативы.

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Красная рыба и икра

Деликатесы, такие как лосось или красная икра, можно заменить селедкой или шпротами. Сельдь является традиционным ингредиентом многих праздничных блюд и значительно дешевле красной рыбы. Шпроты также могут стать прекрасной альтернативой для приготовления бутербродов или салатов.

Экзотические фрукты

Цитрусовые и другие экзотические фрукты зимой имеют высокую цену. Их можно заменить квашеной капустой, которая богата витамином C и является традиционным зимним продуктом в Украине.

Мясные деликатесы

Мясо содержит витамины группы B и белок, являющийся основным строительным материалом организма. Говядина считается самым полезным мясом. В то же время печень, сердце и мясо птицы почти одинаковы по содержанию белков и витаминов группы B.

Заменяя говядину курицей или субпродуктами, вы также сократите время, поскольку они готовятся быстрее.

Сыры и молочные продукты

Большинство дорогих сыров можно заменить более доступными местными вариантами или использовать кисломолочный сыр в приготовлении блюд. Это не только уменьшит расходы, но и придаст блюдам особый вкус.

Алкогольные напитки

Вместо дорогих импортных напитков можно выбрать отечественные качественные аналоги. Украинские производители предлагают широкий ассортимент вин и других напитков по умеренным ценам.

Сладости

Вместо покупки дорогих кондитерских изделий можно приготовить домашнюю выпечку. Так не только можно сэкономить, но и извлечь больше пользы, контролируя состав ингредиентов.

Планируя праздничное меню, стоит обратить внимание на сезонные и местные продукты, которые обычно дешевле и свежее. Также полезно сравнивать цены в разных магазинах и искать акционные предложения, что поможет сэкономить без потери качества блюд.

Напомним, составляя меню для праздничного стола, основное внимание украинцы обращают на стоимость продуктов питания. Цены в супермаркетах традиционно растут в канун Нового года, из-за чего подобрать продукты к столу становится сложнее.

Также мы писали, что сало является одним из популярнейших продуктов в Украине. В супермаркетах его можно найти дешевле, чем на рынке.