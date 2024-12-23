Купити продукти на Новий рік – де вигідніше та які ціни

Продукти для новорічного столу — де вигідніше купити та які ціни
З наближенням Різдва і Нового року українці замислюються, де найбільш вигідно купити продукти харчування, аби приготувати страви для святкового столу. Супермаркети з нагоди завершення року встановлюють знижки на товари, аби перемогти конкурентів у гонці за споживачів. Але ціни на продукти по Україні зросли, тож зекономити буде непросто.
Сайт Новини.LIVE розповідає, де найвигідніше купити продукти на Новий рік.
Вигідний продуктовий шопінг
Спершу необхідно скласти список товарів, аби в супермаркеті не накупити зайвого. Знаючи наперед меню для святкового столу, ви зможете розрахувати потрібну кількість кожного продукту, не переплативши. Другим кроком буде проаналізувати ціни в популярних супермаркетах і визначити, де вигідніше придбати той чи інший товар.
Аби зекономити на їжі, доведеться прогулятися по різних магазинах. Бо не буває такого, щоб усі необхідні товари, які задовольняють за вартістю, продавалися в одному закладі. Десь якраз почався період знижок, що вплине на кінцевий вибір споживача.
Наприклад, картоплю як найбільш затребуваний овоч вигідніше купити в АТБ за 28 грн/кг. Курячі яйця у Варусі продають за 5,59 грн/шт., отже за десяток потрібно заплатити всього 56 грн, що набагато дешевше, ніж в інших великих супермаркетах. А враховуючи, що яйця потрібні для багатьох новорічних страв, економія буде відчутною.
На Новий рік не обійтися без м’ясних страв. Якщо плануєте запікати курку з картоплею, спробуйте заощадити зі знижками на стегна та гомілки у Варусі. До 2 січня курячі гомілки на вагу можна придбати всього за 69,90 грн/кг, а стегна — за 114,90 грн/кг (акція до 25 грудня).
Що стосується алкогольних напоїв, то Сільпо завжди встановлює знижки на різноманітні позиції. Ігристе вино, коньяк, віскі, ром — можна підібрати варіант на власний смак і зберегти чималу суму. Рекомендується зупиняти вибір на універсальних напоях, які підійдуть до більшості святкових страв. Йдеться про сухе вино вино, шампанське, просекко тощо.
Нагадаємо, ми проаналізували ціни на продукти борщового набору і дізналися, скільки має коштувати приготування традиційної страви. В середньому на одну каструлю борщу піде 315 грн, хоча можна експериментувати з товарами і шукати бюджетні варіанти в супермаркетах.
Також ми писали, що зазвичай українці купують червону і чорну ікру з нагоди Нового року. Продукт продається майже у всіх магазинах, але варто звертати увагу на вартість і вигляд ікри, щоб заплатити за якісний товар.
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