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Продукти для новорічного столу — де вигідніше купити та які ціни

23 грудня 2024 18:56
Єлизавета Супівська - редактор
Купити продукти на Новий рік – де вигідніше та які ціни
Магазин АТБ у Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

З наближенням Різдва і Нового року українці замислюються, де найбільш вигідно купити продукти харчування, аби приготувати страви для святкового столу. Супермаркети з нагоди завершення року встановлюють знижки на товари, аби перемогти конкурентів у гонці за споживачів. Але ціни на продукти по Україні зросли, тож зекономити буде непросто.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де найвигідніше купити продукти на Новий рік.

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Спершу необхідно скласти список товарів, аби в супермаркеті не накупити зайвого. Знаючи наперед меню для святкового столу, ви зможете розрахувати потрібну кількість кожного продукту, не переплативши. Другим кроком буде проаналізувати ціни в популярних супермаркетах і визначити, де вигідніше придбати той чи інший товар.

Аби зекономити на їжі, доведеться прогулятися по різних магазинах. Бо не буває такого, щоб усі необхідні товари, які задовольняють за вартістю, продавалися в одному закладі. Десь якраз почався період знижок, що вплине на кінцевий вибір споживача.

Наприклад, картоплю як найбільш затребуваний овоч вигідніше купити в АТБ за 28 грн/кг. Курячі яйця у Варусі продають за 5,59 грн/шт., отже за десяток потрібно заплатити всього 56 грн, що набагато дешевше, ніж в інших великих супермаркетах. А враховуючи, що яйця потрібні для багатьох новорічних страв, економія буде відчутною.

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Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: скриншот

На Новий рік не обійтися без м’ясних страв. Якщо плануєте запікати курку з картоплею, спробуйте заощадити зі знижками на стегна та гомілки у Варусі. До 2 січня курячі гомілки на вагу можна придбати всього за 69,90 грн/кг, а стегна — за 114,90 грн/кг (акція до 25 грудня).

Продукти для новорічного столу — де вигідніше купити та які ціни - фото 2
Знижка на курячі гомілки у Варусі. Фото: скриншот

Що стосується алкогольних напоїв, то Сільпо завжди встановлює знижки на різноманітні позиції. Ігристе вино, коньяк, віскі, ром — можна підібрати варіант на власний смак і зберегти чималу суму. Рекомендується зупиняти вибір на універсальних напоях, які підійдуть до більшості святкових страв. Йдеться про сухе вино вино, шампанське, просекко тощо.

Продукти для новорічного столу — де вигідніше купити та які ціни - фото 3
Знижки на алкоголь у Сільпо. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на продукти борщового набору і дізналися, скільки має коштувати приготування традиційної страви. В середньому на одну каструлю борщу піде 315 грн, хоча можна експериментувати з товарами і шукати бюджетні варіанти в супермаркетах.

Також ми писали, що зазвичай українці купують червону і чорну ікру з нагоди Нового року. Продукт продається майже у всіх магазинах, але варто звертати увагу на вартість і вигляд ікри, щоб заплатити за якісний товар.

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