Скільки має коштувати справжній український борщ — ціна продуктів

Український борщ. Фото: Pexels

Кожна українська господиня має власний рецепт приготування борщу. Хтось дізнався його від матері чи бабусі, а комусь сподобалися новітні тренди, які додають у страву родзинку. Як результат — вартість борщового набору для багатьох людей відрізняється. Постає питання, в яку суму обійдеться страва по традиційному рецепту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки має коштувати справжній борщ.

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Які інгредієнти потрібно купити

Для приготування традиційного рецепту українським господиням знадобиться:

500 г свинини (ребра);

3 картоплини середнього розмір;

300 г білокачанної капусти;

1 цибуля;

2 морквини середнього розмір;

2 невеликі буряки;

2 столові ложки томатної пасти;

3 зубчики часнику;

1 лавровий лист;

сіль, чорний перець — за смаком;

оцет столовий — за смаком;

петрушка;

сметана для подачі (за бажанням).

Для одержання середнього цінового результату по Україні візьмемо вартість продуктів харчування у популярному супермаркеті "Сільпо". Там можна знайти всі інгредієнти, причому зі знижками, якщо пощастить.

Скільки коштують продукти

Звичайні охолоджені реберця коштують 189 грн/кг, отже доведеться витратити на порцію борщу орієнтовно 95 грн. Немита біла картопля обійдеться покупцям у 30 грн/кг, а три картоплини заважать до 300 г, виходить потрібно заплатити 9-10 грн. Ціна білокачанної капусти в Сільпо — 42 грн/кг, отже порція у 300 г коштує приблизно 13 грн.

Інші цінові розрахунки мають такий вигляд:

1 цибуля — 2 грн (18 грн/кг)

2 морквини — 7 грн (29 грн/кг);

2 невеликі буряки — 8 грн (20 грн/кг);

2 столові ложки томатної пасти — 21 грн;

3 зубчики часнику — 20 грн за цибулину (191 грн/кг);

1 лавровий лист — 13 грн за упаковку;

чорний перець — 18 грн за упаковку;

оцет столовий — 27 грн за пляшку;

петрушка — 25 грн за пучок (50 г);

сметана — 56 грн (350 грн).

Виходить, аби приготувати борщ за традиційним українським рецептом, господиням треба витратити на продукти орієнтовно 315 грн. Звісно, можна зекономити на товарах, обравши більш бюджетну сметану, томатну пасту чи свинину.

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот

Вартість інгредієнтів для борщу. Фото: скриншот 1 / 13

Нагадаємо, ціни на базові продукти харчування виростуть напередодні різдвяно-новорічних свят. Найбільше подорожчають овочі — до 15%. Відповідно доведеться більше витрачати на приготування традиційних страв, як от борщу чи овочевих салатів.

Також ми писали, що в Україні продають сало на різний гаманець. У супермаркетах широкий асортимент, який включає як дорогий продукт, так і бюджетний. Необхідно порівняти пропозиції різних магазинів, аби знайти найбільш вигідний ціновий варіант.