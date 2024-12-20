Сколько должен стоить настоящий украинский борщ – цена продуктов

Украинский борщ. Фото: Pexels

У каждой украинской хозяйки есть собственный рецепт приготовления борща. Кто-то узнал его от матери или бабушки, а кому-то понравились новейшие тренды, добавляющие в блюдо изюминку. Как результат — стоимость борщового набора для многих людей отличается. Возникает вопрос, в какую сумму обойдется блюдо по традиционному рецепту.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько должен стоить настоящий борщ.

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Какие ингредиенты нужно купить

Для приготовления традиционного рецепта украинским хозяйкам понадобится:

500 г свинины (ребра);

3 картофелины среднего размера;

300 г белокочанной капусты;

1 лук;

2 морковки среднего размера;

2 небольших свеклы;

2 столовые ложки томатной пасты;

3 зубчика чеснока;

1 лавровый лист;

соль, черный перец — по вкусу;

уксус столовый — по вкусу;

петрушка;

сметана для подачи (по желанию).

Для получения среднего ценового результата в Украине возьмем стоимость продуктов питания в популярном супермаркете "Сильпо". Там можно найти все ингредиенты, причем со скидками, если повезет.

Сколько стоят продукты

Обычные охлажденные ребрышки стоят 189 грн/кг, так что придется потратить на порцию борща ориентировочно 95 грн. Немытый белый картофель обойдется покупателям в 30 грн/кг, а три картофелины весят до 300 г, значит нужно заплатить 9-10 грн. Цена белокочанной капусты в Сильпо — 42 грн/кг, так что порция в 300 г стоит примерно 13 грн.

Другие ценовые расчеты выглядят таким образом:

1 лук — 2 грн (18 грн/кг)

2 морковки — 7 грн (29 грн/кг);

2 небольших свеклы — 8 грн (20 грн/кг);

2 столовые ложки томатной пасты — 21 грн;

3 зубчика чеснока — 20 грн за луковицу (191 грн/кг);

1 лавровый лист — 13 грн за упаковку;

черный перец — 18 грн за упаковку;

уксус столовый — 27 грн за бутылку;

петрушка — 25 грн за пучок (50 г);

сметана — 56 грн (350 грн).

Выходит, чтобы приготовить борщ по традиционному украинскому рецепту, хозяйкам нужно потратить на продукты ориентировочно 315 грн. Конечно, можно сэкономить на товарах, выбрав более бюджетную сметану, томатную пасту или свинину.

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот

Стоимость ингредиентов для борща. Фото: скриншот 1/13 ​ 13

Напомним, цены на базовые продукты питания вырастут в канун рождественско-новогодних праздников. Больше всего подорожают овощи — до 15%. Соответственно придется больше тратить на приготовление традиционных блюд, таких как борщ или овощные салаты.

Также мы писали, что в Украине продают сало на разный кошелек. В супермаркетах широкий ассортимент, включающий как дорогой продукт, так и бюджетный. Необходимо сравнить предложения разных магазинов, чтобы найти наиболее выгодный ценовой вариант.