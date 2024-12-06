Ціни на продукти в Україні — що змінилося в супермаркетах

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Багатьох українців цікавлять питання, пов’язані з цінами на продукти. Особливо щодо потенційного дорожчання товарів у грудні. А комусь важливо дізнатися, де купити бюджетну продукцію, аби зекономити на святковому різдвяно-новорічному столі.

Сайт Новини.LIVE дає відповіді на п'ять питань стосовно цін на продукти харчування, які турбують кожного українця наприкінці 2024 року.

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№1. Чого чекати від цін у грудні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до чого готуватися українцям. В останньому місяці 2024 року відбудеться чергова хвиля подорожчання товарів у супермаркетах, але це станеться не раніше 15-20 грудня. Цінники змінюватимуться з наближенням свят, що є традиційною ситуацією в Україні.

"Дорожчання в листопаді вже відбулося. Десь числа до 20-го підняття цін пригальмується. А перед Новим роком, як правило, коли закупають їжу на свята, коли всі готуються відмічати, то, скоріше, буде ще одна хвиля подорожчання продуктів харчування. Від неї нікуди не подітися, оскільки вплив матиме курс долара, а він також піднімається ближче до січня", — зауважив експерт.

Якщо не буде проблем в енергетичному секторі, то прогноз майже зі стовідсотковою ймовірністю справдиться. У протилежному випадку продавцям доведеться вмикати генератори і компенсувати витрати на світло/пальне підвищенням вартості товарів.

№2. Що робити, якщо ціна не співпадає з чеком

Бувають випадки, коли працівники магазину не встигають змінювати цінники. Як результат — на полиці написана одна вартість товару, а в чеку пробивають зовсім іншу. Це провина магазину, тому клієнт має право вимагати повернення коштів. За Законом "Про захист прав споживачів", обов’язком продавця є надання достовірної інформації про товар.

Помітивши неспівпадіння вартості вдома, бажано повернутися в супермаркет і довести до відома персоналу, що виникла помилка. Після цього споживачу повинні відшкодувати переплату чи повернути всю суму, якщо людина захоче відмовитися від товару. До речі, компенсовану різницю зазвичай вираховують із зарплати відповідального персоналу.

№3. Які продукти на Новий рік треба купити заздалегідь

Оскільки продукти харчування традиційно подорожчають ближче до Нового року, українцям варто замислитися про можливості економії. Деякі товари для святкового столу швидко не псуються, отже їх можна придбати заздалегідь, причому зі знижками. Рекомендуємо на початку грудня запастися:

алкогольними напоями;

солодощами;

консервацією для салатів (тунцем, шпротами, ананасами, маслинами, оливками, кукурудзою, горошком тощо);

сухариками для бутербродів;

тарталетками;

вершковим маслом;

червоною ікрою.

Ці товари досі продають зі знижками, а коли настане час масових закупівель на Різдво і Новий рік, вони різко подорожчають, нівелюючи можливість українців заощадити трохи фінансів.

№4. Скільки коштують продукти в Україні та Польщі

Українці помилково вважають, що продукти в Польщі коштують дешевше, ніж в Україні. Але порівняння цін на базові товари дало змішані результати. Наприклад, молоко та вершкове масло у Польщі дешевші на 32,2% і 19,6% відповідно, проте сир і риба дорожчі на 41% і 10,5%. М'ясо коштує майже однаково, а хліб, макарони та овочі не сильно відрізняються в ціні.

Але існують вагомі відмінності у витратах на місяць, конвертованих у частку з заробітної плати. Українці в середньому витрачають 6 724 грн, поляки — 6 973 грн, тобто на 3,8% більше. Але наші громадяни заробляють орієнтовно 20 000 грн щомісяця (середній показник по України), а в Польщі зарплата в перерахунку зі злотих сягає близько 78 110 грн.

№5. На скільки за рік подорожчав Олів'є

Традиційний святковий салат готують майже в кожній родині. Але враховуючи вищі ціни на продукти, можна здогадатися, що наприкінці 2024 року українцям знадобиться більше грошей, аби поїсти Олів'є. Порівнявши вартість однакової кількості інгредієнтів, ми дійшли висновку, що з минулого року салат подорожчав на 27% — зі 191,52 грн у листопаді 2023-го до 243,96 грн у листопаді 2024-го.

Нагадаємо, продукти харчування в Україні невпинно дорожчали протягом всього 2024 року. За три місяці осені найбільше змінилася вартість хліба, овочів з "борщового набору", м'яса та молочних продуктів.

Також ми писали, що деякі українські товари продають в магазинах дорожче, ніж імпортні. Наприклад, для економії вигідніше обирати іноземні сири, бо місцеві виробники змушені компенсувати високу вартість сирого молока.