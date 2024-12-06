Цены на продукты в Украине — что изменилось в супермаркетах

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многих украинцев интересуют вопросы, связанные с ценами на продукты. Особенно по поводу потенциального удорожания товаров в декабре. А кому-то важно узнать, где купить бюджетную продукцию, чтобы сэкономить на праздничном рождественско-новогоднем столе.

Сайт Новини.LIVE дает ответы на 5 вопросов о ценах на продукты питания, которые беспокоят каждого украинца в конце 2024 года.

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№1. Чего ждать от цен в декабре

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к чему готовиться украинцам. В последнем месяце 2024 года произойдет очередная волна удорожания товаров в супермаркетах, но это случится не раньше 15-20 декабря. Ценники будут меняться с приближением праздников, что является традиционной ситуацией в Украине.

"Дорожение в ноябре уже произошло. Где-то числа к 20-му поднятие цен притормозится. А перед Новым годом, как правило, когда закупают еду на праздники, когда все готовятся отмечать, то, скорее, будет еще одна волна подорожания продуктов питания. От нее никуда не деться, поскольку влияние также имеет курс доллара, который поднимается ближе к январю", — отметил эксперт.

Если не будет проблем в энергетическом секторе, то прогноз почти со стопроцентной вероятностью сбудется. В противном случае продавцам придется включать генераторы и компенсировать затраты на свет/горючее повышением стоимости товаров.

№2. Что делать, если цена не совпадает с чеком

Бывают случаи, когда сотрудники магазина не успевают менять ценники. Как результат — на полке написана одна стоимость товара, а в чеке пробивают совсем другую. Это вина магазина, поэтому клиент вправе потребовать возврата средств. По закону "О защите прав потребителей", обязанностью продавца является предоставление достоверной информации о товаре.

Заметив несовпадение стоимости дома, желательно вернуться в супермаркет и сообщить персоналу, что возникла ошибка. После чего потребителю обязаны возместить переплату либо возвратить всю сумму, если человек захочет отказаться от продукта. Кстати, компенсированную разницу обычно берут из зарплаты ответственного персонала.

№3. Какие продукты на Новый год купить заранее

Поскольку продукты питания традиционно подорожают ближе к Новому году, украинцам следует задуматься о возможностях экономии. Некоторые товары для праздничного стола быстро не портятся, так что их можно приобрести заранее, причем со скидками. Рекомендуем в начале декабря запастись:

алкогольными напитками;

сладостями;

консервацией для салатов (тунцом, шпротами, ананасами, маслинами, оливками, кукурузой, горошком и т.п.);

сухариками для бутербродов;

тарталетками;

сливочным маслом;

красной икрой.

Эти товары все еще продают со скидками, а когда придет время массовых закупок на Рождество и Новый год, они резко подорожают, нивелируя возможность украинцев сэкономить немного финансов.

№4. Сколько стоят продукты в Украине и Польше

Украинцы ошибочно полагают, что продукты в Польше стоят дешевле, чем в Украины. Но сравнение цен на базовые товары дало смешанные результаты. К примеру, молоко и сливочное масло в Польше дешевле на 32,2% и 19,6% соответственно, зато сыр и рыба дороже на 41% и 10,5%. Мясо стоит почти одинаково, а хлеб, макароны и овощи не сильно разнятся в цене.

Но существуют веские отличия в расходах на месяц, которые конвертируются в долю из заработной платы. Украинцы в среднем тратят 6 724 грн, поляки — 6 973 грн, то есть на 3,8% больше. Но наши граждане зарабатывают ориентировочно 20 000 грн ежемесячно (средний показатель по Украине), а в Польше зарплата в пересчете со злотых составляет около 78 110 грн.

№5. На сколько за год подорожал Оливье

Традиционный праздничный салат готовят почти в каждой семье. Но учитывая более высокие цены на продукты, можно догадаться, что в конце 2024 года украинцам понадобится больше денег, чтобы поесть Оливье. Сравнив стоимость одинакового количества ингредиентов, мы пришли к выводу, что с прошлого года салат подорожал на 27% — со 191,52 грн в ноябре 2023-го до 243,96 грн в ноябре 2024-го.

Напомним, продукты питания в Украине постоянно дорожали в течение всего 2024 года. За три месяца осени больше всего изменилась стоимость хлеба, овощей из "борщового набора", мяса и молочных продуктов.

Также мы писали, что некоторые украинские товары продают в магазинах дороже импортных. К примеру, для экономии выгоднее выбирать иностранные сыры, ведь местные производители вынуждены компенсировать высокую стоимость сырого молока.