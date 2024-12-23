Купить продукты на Новый год – где выгоднее и какие цены

Продукты для новогоднего стола — где выгоднее купить и какие цены
С приближением Рождества и Нового года украинцы задумываются, где выгоднее всего купить продукты питания, чтобы приготовить блюда для праздничного стола. Супермаркеты по случаю завершения года устанавливают скидки на товары, дабы победить конкурентов в гонке за потребителей. Но цены на продукты по Украине выросли, так что сэкономить будет непросто.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где выгоднее всего купить продукты на Новый год.
Выгодный продуктовый шоппинг
Сначала необходимо составить список товаров, чтобы в супермаркете не купить лишнего. Зная заранее меню для праздничного стола, вы сможете рассчитать нужное количество каждого продукта, не переплатив. Вторым шагом будет проанализировать цены в популярных супермаркетах и определить, где выгоднее приобрести тот или иной товар.
Чтобы сэкономить на еде, придется прогуляться по разным магазинам. Ведь не бывает такого, чтобы все необходимые товары, удовлетворяющие по стоимости, продавались в одном заведении. Где-то начался период скидок, что повлияет на конечный выбор потребителя.
К примеру, картофель как наиболее востребованный овощ выгоднее купить в АТБ за 28 грн/кг. Куриные яйца в Варусе продают за 5,59 грн/шт., так что за десяток нужно заплатить всего 56 грн, что намного дешевле, чем в других крупных супермаркетах. А учитывая, что яйца нужны для многих новогодних блюд, экономия будет ощутима.
На Новый год не обойтись без мясных блюд. Если планируете запекать курицу с картофелем, попробуйте сэкономить со скидками на бедра и голени в Варусе. До 2 января куриные голени можно купить всего за 69,90 грн/кг, а бедра — за 114,90 грн/кг (акция до 25 декабря).
Что касается алкогольных напитков, то Сильпо всегда устанавливает скидки на разные позиции. Игристое вино, коньяк, виски, ром — можно подобрать вариант по собственному вкусу и сберечь немалую сумму. Рекомендуется останавливать выбор на универсальных напитках, которые подойдут к большинству праздничных блюд. Речь о сухом вине, шампанском, просекко и т.д.
Напомним, мы проанализировали цены на продукты борщового набора и узнали, сколько должно стоить приготовление традиционного блюда. В среднем на одну кастрюлю борща уйдет 315 грн, хотя можно экспериментировать с товарами и искать бюджетные варианты в супермаркетах.
Также мы писали, что обычно украинцы покупают красную и черную икру по случаю Нового года. Продукт продается почти во всех магазинах, но следует обращать внимание на стоимость и вид икры, дабы заплатить за качественный товар.
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