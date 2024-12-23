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Продукты для новогоднего стола — где выгоднее купить и какие цены

23 декабря 2024 18:56
Елизавета Супивская - редактор
Купить продукты на Новый год – где выгоднее и какие цены
Магазин АТБ в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

С приближением Рождества и Нового года украинцы задумываются, где выгоднее всего купить продукты питания, чтобы приготовить блюда для праздничного стола. Супермаркеты по случаю завершения года устанавливают скидки на товары, дабы победить конкурентов в гонке за потребителей. Но цены на продукты по Украине выросли, так что сэкономить будет непросто.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где выгоднее всего купить продукты на Новый год.

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Сначала необходимо составить список товаров, чтобы в супермаркете не купить лишнего. Зная заранее меню для праздничного стола, вы сможете рассчитать нужное количество каждого продукта, не переплатив. Вторым шагом будет проанализировать цены в популярных супермаркетах и определить, где выгоднее приобрести тот или иной товар.

Чтобы сэкономить на еде, придется прогуляться по разным магазинам. Ведь не бывает такого, чтобы все необходимые товары, удовлетворяющие по стоимости, продавались в одном заведении. Где-то начался период скидок, что повлияет на конечный выбор потребителя.

К примеру, картофель как наиболее востребованный овощ выгоднее купить в АТБ за 28 грн/кг. Куриные яйца в Варусе продают за 5,59 грн/шт., так что за десяток нужно заплатить всего 56 грн, что намного дешевле, чем в других крупных супермаркетах. А учитывая, что яйца нужны для многих новогодних блюд, экономия будет ощутима.

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Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: скриншот

На Новый год не обойтись без мясных блюд. Если планируете запекать курицу с картофелем, попробуйте сэкономить со скидками на бедра и голени в Варусе. До 2 января куриные голени можно купить всего за 69,90 грн/кг, а бедра — за 114,90 грн/кг (акция до 25 декабря).

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Скидка на куриные голени в Варусе. Фото: скриншот

Что касается алкогольных напитков, то Сильпо всегда устанавливает скидки на разные позиции. Игристое вино, коньяк, виски, ром — можно подобрать вариант по собственному вкусу и сберечь немалую сумму. Рекомендуется останавливать выбор на универсальных напитках, которые подойдут к большинству праздничных блюд. Речь о сухом вине, шампанском, просекко и т.д.

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Скидки на алкоголь в Сильпо. Фото: скриншот

Напомним, мы проанализировали цены на продукты борщового набора и узнали, сколько должно стоить приготовление традиционного блюда. В среднем на одну кастрюлю борща уйдет 315 грн, хотя можно экспериментировать с товарами и искать бюджетные варианты в супермаркетах.

Также мы писали, что обычно украинцы покупают красную и черную икру по случаю Нового года. Продукт продается почти во всех магазинах, но следует обращать внимание на стоимость и вид икры, дабы заплатить за качественный товар.

продукты товары Новый год супермаркет цены на продукты

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18:56 Продукты для новогоднего стола — где выгоднее купить и какие цены

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