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Як зберегти бюджет на Новий рік і уникнути боргів

26 грудня 2024 10:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Як уникнути боргів на Новий рік 2025 — 5 практичних порад для українців
Гроші в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Навряд чи на Новий рік хочеться відчути тягар боргових зобов'язань, а не магію свята. Новорічний період завжди спонукає людей до непередбачуваних витрат, але їх можна уникнути, якщо дотримуватися кількох правил.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як уникнути боргів через святкові витрати.

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Заздалегідь плануйте бюджет

Може здаватися, що борги нескінченні, якщо не планувати розподіл своїх фінансів. Почати варто з простого, зафіксувавши всі свої доходи та витрати протягом місяця.

Можна використовувати спеціальні мобільні додатки, щоб планувати платежі, розподіляти гроші за категоріями та відстежувати витрати.

Уникайте імпульсивних покупок

Часто свята спонукають до спонтанних витрат, але перед купівлею запитайте себе, чи дійсно ця річ необхідна. Можна налаштувати автоматичні перекази на ощадний рахунок, що допоможе знизити ризик таких витрат через втому сили волі.

Використовуйте альтернативні подарунки

Як варіант, можна розглянути можливість виготовити подарунок власноруч або дарувати нематеріальні речі. Так можна зменшити не лише витрати, але й додати подарунку особливе значення.

Уникайте використання кредитних коштів

Брати кредит, щоб профінансувати святкові витрати — не найкраща ідея. Якщо це неминуче, обов'язково обговоріть умови з кредитором та дізнайтеся про можливості пролонгації та реструктуризації боргу. Так можна уникнути штрафів та погіршення кредитної історії.

Вивчіть основи фінансової грамотності

Розуміння основ допоможе краще спланувати бюджет та уникнути боргів. Також навчання дітей фінансовій грамотності з раннього віку є інвестицією в їхнє майбутнє, адже це надасть їм інструменти для досягнення фінансової незалежності.

Нагадаємо, хоча б раз у житті, але майже всі українці складали або отримували боргову розписку. Варто знати, як правильно оформити документ відповідно до вимог чинного законодавства.

Також ми писали, що важливо отримувати документальне підтвердження, позичаючи комусь гроші. Так можна бути впевненим, що людина поверне борг у вказаний термін.

свята кредити гроші борги фінанси Новий рік 2025

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11:27 Іванівський міст в Одесі буде перекритий ще на рік — причини

11:23 Хто з дітей під час війни отримає допомогу в 11,2 тис. грн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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