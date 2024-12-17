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Зразок боргової розписки — як правильно оформити документ

17 грудня 2024 10:31
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Боргова розписка в Україні — як правильно скласти та який вигляд має
Підписання документів. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Майже кожен звичайний громадянин хоча б раз у житті писав або отримував письмову розписку про отримання чи надання грошей у борг. Попри це, багато людей не знають про вимоги чинного законодавства щодо оформлення такого типу боргу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно скласти боргову розписку та який вигляд вона має.

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Що таке боргова розписка

Боргова розписка — це письмовий документ, який видається на підтвердження того, що договір позики та його умови були укладені. Вона лише підтверджує договір між сторонами, а не є договором позики.

Згідно зі статтею 1047 Цивільного кодексу України, якщо особа вирішила надати в борг грошові кошти або ж отримати їх, дані дії та умови повернення позиченого варто викласти в договорі позики й додатково підтвердити написаною позичальником борговою розпискою. Тобто правильно складена розписка всього лише підтверджує факт укладення договору позики.

Відповідно до статті 1046 ЦКУ, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики має укладатися у письмовій формі, якщо його сума не менш як у 10 разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який станом на 2024 рік становить 170 грн. Якщо позикодавцем є юридична особа, він укладається незалежно від суми. Договір позики є укладеним, коли гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, передаються.

Боргову розписку можна скласти у таких формах:

  • проста письмова, тобто без нотаріального посвідчення;
  • нотаріально посвідчена, тобто завірена нотаріусом.

Потрібно пам'ятати, що будь-яка розписка не може бути укладена в усній формі. Такий документ має укладатися письмово, а отже, він зможе гарантувати, що позичені гроші будуть повернені вам. Якщо ви не матимете такої розписки, то стягнути гроші в судовому порядку не вийде.

Який вигляд має боргова розписка

Боргова розписка укладається у довільній письмовій формі, але має обов'язково містити наступне:

  • назву (розписка або боргова розписка);
  • повні дані того, хто отримує кошти (ПІБ, дата народження, паспортні дані або ІНН, адреса проживання/реєстрації), а всі дані вказуються повністю та без скорочень;
  • повні дані того, хто надав кошти (ПІБ, дата народження, паспортні дані або ІНН, адреса проживання/реєстрації);
  • точну суму грошових коштів цифрами та прописом (літерами);
  • валюту, в якій передано кошти: долари США, євро, гривні тощо;
  • конкретну дату або подію, до якої особа має повернути кошти;
  • підписи сторін;
  • дату укладення.
Как выглядит долговая расписка
Зразок правильно оформленої боргової розписки. Фото: WikiLegalAid

Крім того, важливо пам'ятати, що розписки про передачу грошей і боргові розписки краще писати вручну, ніж друкувати на комп'ютері. Особа, яка отримує гроші, повинна власноруч написати розписку. Це необхідно для того, щоб ніхто потім не заперечував факт написання цього документа, а якщо хтось заперечуватиме, він отримає можливість провести експертизу почерку.

Заява не повинна містити багато підчисток, описок, виправлень, помилок тощо. Необхідно, щоб вона була складена грамотно, коротко та по суті.

Нагадаємо, українці часто позичають гроші родичам та близьким, а у деяких випадках укладаються договори позики та видається боргова розписка. У разі, якщо вона відсутня, доведеться користуватися іншими доступними способами повернення грошей.

Також ми писали, що трапляються ситуації, коли від боржника за борговою розпискою потрібно у судовому порядку вимагати повернення коштів. Не завжди суд може стати на сторону позивача, оскільки хід справи залежить від правильного укладання документа.

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