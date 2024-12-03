Коли боргову розписку можуть визнати недійсною та як правильно її оформити

Підписання документу. Фото: Freepik

Часто українці позичають один одному гроші чи інші матеріальні цінності, домовляючись в усній формі про повернення. Це спрацьовує у випадку довіри між сторонами, але трапляються ситуації, коли доводиться в судовому порядку вимагати від боржника виконати фінансові зобов’язання. Суд не завжди стає на сторону позивача, хід справи залежить від правильного укладання боргової розписки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, у яких випадках наявність боргової розписки нічого не значить.

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Як працює боргова розписка

Обидві сторони повинні укласти у письмовій формі так званий договір позики — документ про передачу грошових коштів і встановлені зобов’язання щодо повернення боргу (стаття 1046 Цивільного кодексу України). А розписку видають на підтвердження договору позики та його умов, аби посвідчити передання суми.

Виходить, цей документ вважається дійсним, якщо з його змісту можна встановити, що відбулася передача певної суми коштів від позикодавця до позичальника. Суд зможе прийняти розписку як підтвердження боргового зобов'язання тільки у випадку наявності факту отримання фінансів.

"Якщо ви вирішили надати в борг грошові кошти або ж отримати їх, такі дії та умови повернення варто викласти в договорі позики і додатково підтвердити написаною позичальником борговою розпискою. Вона не є договором позики — це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами", — зауважили фахівці адвокатського об’єднання "Вовк та Партнери".

Аби розписку вважали дійсною, вона повинна містити таку інформацію:

найменування документа;

прізвище, ім'я, по батькові сторін;

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта тощо (для ідентифікації осіб);

суму коштів, які надали в позику;

термін кредитування;

зобов’язання повернути отриману суму;

дату і місце складання розписки;

особистий підпис сторін;

інші відомості, які сторони вважають важливими при укладанні угоди.

Додатково не завадить отримати підписи свідків (мінімум двох). Це дозволить уникнути оскарження власного підпису позичальником або ситуації, коли договір хочуть визнати недійсним через можливість обману/тиску.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, при розлученні між чоловіком і дружиною порівну ділять набуте у шлюбі майно. Це стосується також боргів і кредитних зобов’язань. Проте в деяких випадках позику повинен повертати лише один із подружжя.

Також ми писали, що в багатьох українців виникли борги за комунальні послуги через затяжну повномасштабну війну. Не варто зволікати з виплатою коштів, інакше до порушників можуть застосувати правові санкції.