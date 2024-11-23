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Покарання за комунальні борги — що загрожує споживачам

23 листопада 2024 10:50
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Борги за комунальні послуги — що загрожує українцям та як уникнути покарання
Пустий гаманець. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Військові дії та складна економічна ситуація в країні не звільняє українців від оплати за комунальні послуги. Тим, у кого виникла заборгованість, не варто зволікати та спробувати якомога швидше погасити її. В іншому випадку, до них можуть бути застосовані правові санкції.

Про те, як карають боржників за комунальні послуги, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Житлово-комунальні послуги надаються українцям на основі договору між споживачем та постачальником. Тобто нарахування оплати здійснюється, виходячи з умов цього документа, а запровадження воєнного стану не звільняє громадян від сплати.

Тож якщо, з якихось причин, у споживача накопичилась заборгованість, її краще терміново погасити. Якщо людина повної суми немає — вона може спробувати домовитись про реструктуризацію боргу. В такому разі всі гроші віддавати одразу не потрібно. Сума боргу ділиться на частини, які потрібно гасити протягом визначеного періоду, який може тривати до п’яти років.

Які санкції можуть застосувати до боржника

Постачальник послуг має право звернутись до суду, якщо споживач відмовляється вносити оплату та не звернувся по реструктуризацію боргу. В такому разі людині загрожують такі види покарання:

  1. Блокування рахунків: гроші на банківських рахунках можуть бути списані на погашення заборгованості.
  2. Арешт майна: особа може втратити право користуватися або розпоряджатися своїм майном (продавати, дарувати, здавати в оренду тощо).
  3. Конфіскація майна: вилучення нерухомості можливе, якщо сума боргу перевищує 160 тисяч гривень (20 мінімальних зарплат).

Загалом, до конфіскації нерухомості доходить досить рідко, оскільки розмір боргу повинен бути пропорційний вартості квартири чи будинку. Окрім того, якщо в помешканні зареєстровані неповнолітні діти або особи з інвалідністю, для його продажу потрібен дозвіл органів опіки та піклування або рішення суду.

Раніше ми писали, що громадяни, які мають борги за комунальні послуги, не можуть претендувати за субсидію. Однак з цього правила є кілька виключень.

Також ми розповідали, що аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою в історії України. Громадяни, які постраждали в наслідок цієї трагедії, можуть оформити пільги від держави.

комунальні послуги гроші борги покарання платежі

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