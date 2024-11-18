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Гроші на комунальні послуги — як оформити субсидію боржникам

18 листопада 2024 09:09
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидії на опалювальний сезон — як боржнику отримати допомогу
Людина рахує скільки потрібно заплатити за комуналку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Якщо домогосподарство має не сплачені борги за житлово-комунальні послуги, воно може втратити право на субсидію. Однак, навіть в такій ситуації, є способи зберегти державну допомогу.

Про те, як українцям, які мають борги за комунальні послуги, оформити субсидію, пояснили в Пенсійному фонді України

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Споживачам, у яких виникла заборгованість за житлово-комунальні послуги, краще не зволікати з оплатою, інакше можна залишитись без державної підтримки. Втратити право на субсидію можна якщо борг:

  1. Накопичувався понад три місяці (на дату звернення).
  2. Виник протягом останніх трьох років.
  3. Перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Як оформити субсидію боржнику

Для розв'язання питань, пов’язаних із причинами виникнення чи погашення заборгованості, слід звертатися до постачальників житлово-комунальних послуг. Вони ведуть облік заборгованості та можуть надати всю необхідну інформацію. Щоб не втратити право на субсидію, боржнику необхідно:

  1. Укласти договір про реструктуризацію заборгованості.
  2. Повністю погасити заборгованість та надати документальні підтвердження оплати.
  3. Оскаржити борг у суді (надати ухвалу про відкриття провадження).

У таких випадках субсидія призначається протягом двох місяців від початку опалювального або неопалювального сезону. Якщо заборгованість була погашена або підтверджено її відсутність після завершення цього терміну, субсидія призначається з місяця, наступного за поданням відповідних документів до органу Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, що для підтримки громадян при оплаті комунальних послуг держава має два інструменти. Українці можуть оформити пільги або субсидії. Ці види допомоги мають однакову мету, але умови їх отримання відрізняються.

Також ми розповідали, що українці повинні вчасно повідомляти ПФУ про деякі зміни у своїх сім'ях. Якщо цього не зробити, можна втратити право на субсидію.

комунальні послуги субсидії борги пільги допомога

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