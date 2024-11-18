Субсидии на отопительный сезон как должнику получить помощь

Человек считает, сколько нужно заплатить за коммуналку. Фото: УНИАН

Если у домохозяйства не уплаченные долги за жилищно-коммунальные услуги, оно может потерять право на субсидию. Однако, даже в такой ситуации, есть способы сохранить государственную помощь.

О том, как украинцам, имеющим долги за коммунальные услуги, оформить субсидию, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Почему украинцы могут потерять помощь

Потребителям, у которых возникла задолженность по жилищно-коммунальным услугам, лучше не медлить с оплатой, иначе можно остаться без государственной поддержки. Утратить право на субсидию можно если долг:

Накапливалось более трех месяцев (на дату обращения). Возник последние три года. Превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

Как оформить субсидию должнику

Для решения вопросов, связанных с причинами возникновения или погашения задолженности, следует обращаться к поставщикам жилищно-коммунальных услуг. Они ведут учет задолженности и могут предоставить всю необходимую информацию. Чтобы не потерять право на субсидию, должнику необходимо:

Заключить договор о реструктуризации задолженности. Полностью погасить задолженность и предоставить документальные подтверждения оплаты. Обжаловать долг в суде (предоставить решение об открытии производства).

В таких случаях субсидия назначается в течение двух месяцев после начала отопительного или неотапливаемого сезона. Если задолженность была погашена или подтверждено ее отсутствие по истечении этого срока, субсидия назначается с месяца, следующего за представлением соответствующих документов в орган Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что для поддержки граждан при оплате коммунальных услуг государство имеет два инструмента. Украинцы могут оформить льготы или субсидии. Эти виды помощи имеют одинаковую цель, но условия их получения отличаются.

Также мы рассказывали, что украинцы должны своевременно уведомлять ПФУ о некоторых изменениях в своих семьях. Если этого не сделать, можно потерять право на субсидию.