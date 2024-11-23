Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Наказание за коммунальные долги — что грозит потребителям arrow

Наказание за коммунальные долги — что грозит потребителям

23 ноября 2024 10:50
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Долги за коммунальные услуги — что чревато для украинцев и как избежать наказания
Пустой кошелек. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Военные действия и сложная экономическая ситуация в стране не освобождает украинцев от оплаты за коммунальные услуги. Тем, у кого возникла задолженность, не стоит медлить и попытаться как можно скорее погасить ее. В противном случае к ним могут быть применены правовые санкции.

О том, как наказывают должников за коммунальные услуги, сообщает сайт Новини.LIVE.

Читайте также:

Можно ли не платить за коммунальные услуги

Жилищно-коммунальные услуги предоставляются украинцам на основе договора между потребителем и поставщиком. То есть начисление оплаты осуществляется исходя из условий этого документа, а введение военного положения не освобождает граждан от уплаты.

Так что если по каким-то причинам у потребителя накопилась задолженность, ее лучше срочно погасить. Если человек полной суммы нет, он может попытаться договориться о реструктуризации долга. В таком случае все деньги отдавать сразу не нужно. Сумма долга делится на части, которые следует гасить в течение определенного периода, который может длиться до пяти лет.

Какие санкции могут быть применены к должнику

Поставщик услуг имеет право обратиться в суд, если потребитель отказывается вносить оплату и не обратился за реструктуризацией долга. В таком случае человеку грозят следующие виды наказания:

  1. Блокировка счетов: деньги на банковских счетах могут быть списаны на погашение задолженности.
  2. Арест имущества: лицо может лишиться права пользоваться или распоряжаться своим имуществом (продавать, дарить, сдавать в аренду и т.п.).
  3. Конфискация имущества: изъятие недвижимости возможно, если сумма долга превышает 160 тысяч гривен (20 минимальных зарплат).

В общем, до конфискации недвижимости доходит довольно редко, поскольку размер долга должен быть пропорционален стоимости квартиры или дома. Кроме того, если в доме зарегистрированы несовершеннолетние дети или лица с инвалидностью, для его продажи требуется разрешение органов опеки и попечительства или решения суда.

Ранее мы писали, что граждане, имеющие долги за коммунальные услуги, не могут претендовать за субсидию. Однако из этого правила есть несколько исключений.

Также мы рассказывали, что авария на Чернобыльской АЭС стала величайшей техногенной катастрофой в истории Украины. Граждане, пострадавшие в результате этой трагедии, могут оформить льготы от государства.

коммунальные услуги деньги долги наказание платежи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:54 Польские фермеры возобновили протест на границе и назвали причины

10:50 Наказание за коммунальные долги — что грозит потребителям

10:47 Пробки до границ — актуальная информация на трассе Одесса-Рени

Новость с фото

10:45 Экзотические фрукты к праздникам — цены в популярных магазинах

10:43 Цены на коммуналку с 1 декабря — какие будут тарифы на свет и газ

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

10:29 ISW сомневается в заявлениях РФ об инновационности "Орешника"

10:17 Графики не у всех — кто из одесситов без света до вечера

09:48 На Закарпатье камнепад заблокировал поезд — в графике задержки

09:45 Масштабный пожар в Одессе — горели склады

09:19 Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте

10:54 Польские фермеры возобновили протест на границе и назвали причины

10:50 Наказание за коммунальные долги — что грозит потребителям

10:47 Пробки до границ — актуальная информация на трассе Одесса-Рени

Новость с фото

10:45 Экзотические фрукты к праздникам — цены в популярных магазинах

10:43 Цены на коммуналку с 1 декабря — какие будут тарифы на свет и газ

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

10:29 ISW сомневается в заявлениях РФ об инновационности "Орешника"

10:17 Графики не у всех — кто из одесситов без света до вечера

09:48 На Закарпатье камнепад заблокировал поезд — в графике задержки

09:45 Масштабный пожар в Одессе — горели склады

09:19 Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету