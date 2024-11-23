Долги за коммунальные услуги — что чревато для украинцев и как избежать наказания

Пустой кошелек. Фото: Pexels

Военные действия и сложная экономическая ситуация в стране не освобождает украинцев от оплаты за коммунальные услуги. Тем, у кого возникла задолженность, не стоит медлить и попытаться как можно скорее погасить ее. В противном случае к ним могут быть применены правовые санкции.

О том, как наказывают должников за коммунальные услуги, сообщает сайт Новини.LIVE.

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Жилищно-коммунальные услуги предоставляются украинцам на основе договора между потребителем и поставщиком. То есть начисление оплаты осуществляется исходя из условий этого документа, а введение военного положения не освобождает граждан от уплаты.

Так что если по каким-то причинам у потребителя накопилась задолженность, ее лучше срочно погасить. Если человек полной суммы нет, он может попытаться договориться о реструктуризации долга. В таком случае все деньги отдавать сразу не нужно. Сумма долга делится на части, которые следует гасить в течение определенного периода, который может длиться до пяти лет.

Какие санкции могут быть применены к должнику

Поставщик услуг имеет право обратиться в суд, если потребитель отказывается вносить оплату и не обратился за реструктуризацией долга. В таком случае человеку грозят следующие виды наказания:

Блокировка счетов: деньги на банковских счетах могут быть списаны на погашение задолженности. Арест имущества: лицо может лишиться права пользоваться или распоряжаться своим имуществом (продавать, дарить, сдавать в аренду и т.п.). Конфискация имущества: изъятие недвижимости возможно, если сумма долга превышает 160 тысяч гривен (20 минимальных зарплат).

В общем, до конфискации недвижимости доходит довольно редко, поскольку размер долга должен быть пропорционален стоимости квартиры или дома. Кроме того, если в доме зарегистрированы несовершеннолетние дети или лица с инвалидностью, для его продажи требуется разрешение органов опеки и попечительства или решения суда.

Ранее мы писали, что граждане, имеющие долги за коммунальные услуги, не могут претендовать за субсидию. Однако из этого правила есть несколько исключений.

Также мы рассказывали, что авария на Чернобыльской АЭС стала величайшей техногенной катастрофой в истории Украины. Граждане, пострадавшие в результате этой трагедии, могут оформить льготы от государства.