Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Долговая расписка может не сработать — как не потерять деньги arrow

Долговая расписка может не сработать — как не потерять деньги

3 декабря 2024 14:09
Елизавета Супивская - редактор
Когда долговую расписку могут признать недействительной и как правильно ее оформить
Подписание документа. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

Часто украинцы ссужают друг другу деньги или другие материальные ценности, договариваясь в устной форме о возвращении. Это срабатывает в случае доверия между сторонами, но бывают ситуации, когда приходится в судебном порядке требовать от должника выполнить финансовые обязательства. Суд не всегда становится на сторону истца, ход дела зависит от правильного оформления долговой расписки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях наличие долговой расписки ничего не значит.

Читайте также:

Как работает долговая расписка

Обе стороны должны заключить в письменной форме так называемый договор займа — документ о передаче денежных средств и установленных обязательствав по возврату долга (статья 1046 Гражданского кодекса Украины). А расписку выдают в подтверждение договора ссуды и его условий, чтобы удостоверить передачу суммы.

Выходит, этот документ считается действительным, если по его содержанию можно установить, что произошла передача определенной суммы денег от заемодателя к заемщику. Суд сможет принять расписку как подтверждение долгового обязательства только в случае наличия факта получения финансов.

"Если вы решили предоставить взаймы денежные средства или же получить их, такие действия и условия возврата нужно изложить в договоре займа и дополнительно подтвердить написанной заемщиком долговой распиской. Она не является договором займа — это лишь подтверждение такого договора, заключенного между сторонами", — отметили специалисты адвокатского объединения "Волк и Партнеры".

Чтобы расписку считали действительной, она должна содержать такую информацию:

  • наименование документа;
  • фамилию, имя, отчество сторон;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер паспорта и т.п. (для идентификации лиц);
  • сумму, которую предоставили в ссуду;
  • срок кредитования;
  • обязательство вернуть полученную сумму;
  • дату и место составления расписки;
  • личную подпись сторон;
  • другие сведения, которые стороны считают важными при заключении соглашения.

Дополнительно не мешает получить подписи свидетелей (минимум двух). Это позволит избежать обжалования собственной подписи заемщиком или ситуации, когда договор хотят признать недействительным из-за возможности обмана/давления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, при разводе между мужем и женой поровну делят приобретенное в браке имущество. Это касается также долгов и кредитных обязательств. Однако в некоторых случаях ссуду должен возвращать только один из супругов.

Также мы писали, что у многих украинцев возникли долги за коммунальные услуги из-за затяжной полномасштабной войны. Не стоит тянуть с выплатой денег, иначе к нарушителям могут применить правовые санкции.

кредиты деньги долги договор документы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Обследование ВВК до 5 февраля — что делать людям с инвалидностью

15:08 Во Львове женщина обвинила мужчину в избиении — что решил суд

15:04 Мяч с автографом от Светолиной — как его получить украинцам

14:57 Новогодние праздники в школах Одесчины будут — но есть условия

14:51 Пограничники прокомментировали закупки вооружения через ГПСУ

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

14:50 Моя задача — помогать людям и вдохновлять финансово, — Усик

14:48 Самостоятельная заготовка дров — штрафуют ли за срубленное дерево

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

14:34 Умерова вызвали в Раду — Железняк назвал причину

14:30 Зарплаты учителей — как платят в государственных и частных школах

15:25 Обследование ВВК до 5 февраля — что делать людям с инвалидностью

15:08 Во Львове женщина обвинила мужчину в избиении — что решил суд

15:04 Мяч с автографом от Светолиной — как его получить украинцам

14:57 Новогодние праздники в школах Одесчины будут — но есть условия

14:51 Пограничники прокомментировали закупки вооружения через ГПСУ

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

14:50 Моя задача — помогать людям и вдохновлять финансово, — Усик

14:48 Самостоятельная заготовка дров — штрафуют ли за срубленное дерево

14:34 Умерова вызвали в Раду — Железняк назвал причину

14:30 Зарплаты учителей — как платят в государственных и частных школах

14:29 Спаниель помешал развлечениям — пограничники задержали одесситку

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК