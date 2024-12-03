Когда долговую расписку могут признать недействительной и как правильно ее оформить

Подписание документа. Фото: Freepik

Часто украинцы ссужают друг другу деньги или другие материальные ценности, договариваясь в устной форме о возвращении. Это срабатывает в случае доверия между сторонами, но бывают ситуации, когда приходится в судебном порядке требовать от должника выполнить финансовые обязательства. Суд не всегда становится на сторону истца, ход дела зависит от правильного оформления долговой расписки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях наличие долговой расписки ничего не значит.

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Как работает долговая расписка

Обе стороны должны заключить в письменной форме так называемый договор займа — документ о передаче денежных средств и установленных обязательствав по возврату долга (статья 1046 Гражданского кодекса Украины). А расписку выдают в подтверждение договора ссуды и его условий, чтобы удостоверить передачу суммы.

Выходит, этот документ считается действительным, если по его содержанию можно установить, что произошла передача определенной суммы денег от заемодателя к заемщику. Суд сможет принять расписку как подтверждение долгового обязательства только в случае наличия факта получения финансов.

"Если вы решили предоставить взаймы денежные средства или же получить их, такие действия и условия возврата нужно изложить в договоре займа и дополнительно подтвердить написанной заемщиком долговой распиской. Она не является договором займа — это лишь подтверждение такого договора, заключенного между сторонами", — отметили специалисты адвокатского объединения "Волк и Партнеры".

Чтобы расписку считали действительной, она должна содержать такую информацию:

наименование документа;

фамилию, имя, отчество сторон;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер паспорта и т.п. (для идентификации лиц);

сумму, которую предоставили в ссуду;

срок кредитования;

обязательство вернуть полученную сумму;

дату и место составления расписки;

личную подпись сторон;

другие сведения, которые стороны считают важными при заключении соглашения.

Дополнительно не мешает получить подписи свидетелей (минимум двух). Это позволит избежать обжалования собственной подписи заемщиком или ситуации, когда договор хотят признать недействительным из-за возможности обмана/давления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, при разводе между мужем и женой поровну делят приобретенное в браке имущество. Это касается также долгов и кредитных обязательств. Однако в некоторых случаях ссуду должен возвращать только один из супругов.

Также мы писали, что у многих украинцев возникли долги за коммунальные услуги из-за затяжной полномасштабной войны. Не стоит тянуть с выплатой денег, иначе к нарушителям могут применить правовые санкции.