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Гроші в позику — чи ефективна боргова розписка в Україні

16 грудня 2024 10:54
Єлизавета Супівська - редактор
Стягнути борг за розпискою – чи має документ юридичну силу
Укладання договору. Фото: Freepik
Єлизавета Супівська - редактор

Позичаючи комусь гроші, важливо отримати документальне підтвердження того, що людина поверне повну суму у вказаний термін. Для цього сторони укладають договір позики і боргову розписку. Проте чимало українців сумніваються, чи допоможе розписка довести факт заборгованості у разі відкриття судової справи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи є ефективною боргова розписка в Україні.

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Як працює боргова розписка

Цей документ є додатком до договору позики: його неможливо укласти в усній формі, проте не обов’язково посвідчувати нотаріально. Важливо правильно оформити розписку, аби її визнали дійсною. Треба вказати таку інформацію:

  • паспортні дані, ідентифікаційний код позикодавця і позичальника;
  • зареєстровані місця проживання;
  • дату і місце укладання документу;
  • позичену суму у валюті (цифрами і прописом);
  • слова "отримав та зобов'язуюсь повернути";
  • термін повернення коштів;
  • форму повернення — одноразово чи частинами;
  • підписи сторін.

Як зауважив адвокат Мар'ян Сащук в Instagram, договір позики вважається укладеним із моменту передачі грошей. Це визначено статтею 1046 Цивільного кодексу України, згідно з якою підтвердження цього факту підкріплюється саме борговою розписка позичальника.

"Такий документ матиме юридичну силу, і якщо позичальник порушить свої зобов'язання та не повертатиме кошти у визначений термін, ця записка буде законною та залізною підставою для стягнення боргу у судовому порядку", — наголосив експерт.

Позитивних ухвал про стягнення боргу за розпискою є багато. Наприклад, у 2023 році Октябрський районний суд Полтави зобов’язав відповідача повернути борг у розмірі 5 000 доларів, а також виплатити 3% річних від простроченої суми плюс інфляційні збитки в загальному розмірі 4 100 доларів. Саме такі умови були вказані в борговій розписці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, боргова розписка є підтвердженням того, що одна сторона договору отримала гроші від іншої. Проте в деяких випадках документ може виявитися неефективним, оскільки його визнають недійсним. Це можливо за умови неправильного укладання і не тільки.  

Також ми писали, що українські підприємства сильно постраждали через бойові дії. Чимало заводів втратили свої виробничі потужності, а компанії зазнали руйнувань. Аби підтримати об'єкти інфраструктури, уряд надав їм можливість реструктурувати борги.

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