Взыскать долг по расписке – имеет ли документ юридическую силу

Заключение договора. Фото: Freepik

Одалживая кому-то деньги, важно получить документальное подтверждение того, что человек вернет полную сумму в указанный срок. Для этого стороны заключают договор займа и долговую расписку. Однако многие украинцы сомневаются, поможет ли расписка доказать факт задолженности в судебном дела.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, эффективна ли долговая расписка в Украине.

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Этот документ является приложением к договору займа: его невозможно заключить в устной форме, однако не обязательно удостоверять нотариально. Важно правильно оформить расписку, чтобы ее сочли действительной. Следует указать такую информацию:

паспортные данные, идентификационный код ссудодателя и заемщика;

зарегистрированные места жительства;

дату и место заключения документа;

ссуженную сумму в валюте (цифрами и прописью);

слова "получил и обязуюсь вернуть";

срок возврата денег;

форму возврата — однократно или по частям;

подписи сторон.

Как отметил адвокат Марьян Сащук в Instagram, договор займа считается заключенным с момента передачи денег. Это определено статьей 1046 Гражданского кодекса Украины, согласно которой подтверждение этого факта подкрепляется именно долговой распиской заемщика.

"Такой документ будет иметь юридическую силу, и если заемщик нарушит свои обязательства и не вернет средства в определенный срок, эта записка будет законным и железным основанием для взыскания долга в судебном порядке", — подчеркнул эксперт.

Положительных решений о взыскании долга по расписке много. К примеру, в 2023 году Октябрьский районный суд Полтавы обязал ответчика вернуть долг в размере 5 000 долларов, а также выплатить 3% годовых от просроченной суммы плюс инфляционный ущерб в общем размере 4 100 долларов. Именно такие условия были указаны в долговой расписке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, долговая расписка подтверждает, что одна сторона договора получила деньги от другой. Однако в некоторых случаях документ может оказаться неэффективным, поскольку его признают недействительным. Это возможно при условии неправильного оформления и не только.

Также мы писали, что украинские предприятия сильно пострадали из-за боевых действий. Многие заводы потеряли свои производственные мощности, а компании подверглись разрушениям. Чтобы поддержать объекты инфраструктуры, правительство предоставило им возможность реструктурировать долги.