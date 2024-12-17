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Образец долговой расписки — как правильно оформить документ

17 декабря 2024 10:31
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Долговая расписка в Украине — как правильно составить и как выглядит
Подписывание документов. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Почти каждый обычный гражданин хотя бы раз в жизни писал или получал письменную расписку о получении или предоставлении денег взаймы. Несмотря на это, многие не знают о требованиях действующего законодательства относительно оформления такого типа долга.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно составить долговую расписку и как она выглядит.

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Что такое долговая расписка

Долговая расписка — это письменный документ, который является подтверждением того, что договор займа и его условия были заключены. Она лишь подтверждает договор между сторонами, а не является договором займа.

Согласно статье 1047 Гражданского кодекса Украины, если лицо решило предоставить взаймы денежные средства или получить их, данные действия и условия возврата заемного следует выложить в договоре займа и дополнительно подтвердить написанной заемщиком долговой распиской. То есть правильно составленная расписка всего лишь подтверждает факт заключения договора ссуды.

В соответствии со статьей 1046 ГКУ, по договору займа одна сторона (заимодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодателю такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества.

Договор займа должен заключаться в письменной форме, если его сумма не менее чем в 10 раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан, который по состоянию на 2024 год составляет 170 грн. Если заимодателем является юридическое лицо, он заключается независимо от суммы. Договор займа является заключенным, когда деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, передаются.

Долговую расписку можно составить в следующих формах:

  • простая письменная, то есть без нотариального удостоверения;
  • нотариально удостоверенная, то есть заверенная нотариусом.

Следует помнить, что любая расписка не может быть заключена в устной форме. Такой документ должен заключаться в письменном виде, а значит, он сможет гарантировать, что заемные деньги будут возвращены вам. Если вы не будете иметь такой расписки, то взыскать деньги в судебном порядке не получится.

Как выглядит долговая расписка

Долговая расписка заключается в произвольной письменной форме, но должна содержать следующее:

  • название (расписка или долговая расписка);
  • полные данные получающего средства (ФИО, дата рождения, паспортные данные или ИНН, адрес проживания/регистрации), а все данные указываются полностью и без сокращений;
  • полные данные предоставившего средства (ФИО, дата рождения, паспортные данные или ИНН, адрес проживания/регистрации);
  • точную сумму денежных средств цифрами и прописью (буквами);
  • валюту, в которой переданы средства: доллары США, евро, гривны и т.п.;
  • конкретную дату или событие, к которому лицо должно вернуть денежные средства;
  • подписи сторон;
  • дату заключения.
Как выглядит долговая расписка
Образец правильно оформленной долговой расписки. Фото: WikiLegalAid

Кроме того, важно помнить, что расписки о передаче денег и долговые расписки лучше писать вручную, чем печатать на компьютере. Лицо, получающее деньги, должно собственноручно написать расписку. Это необходимо для того, чтобы никто потом не отрицал факт написания этого документа, а если кто-то будет отрицать, он получит возможность провести экспертизу почерка.

Заявление не должно содержать много подчисток, описок, исправлений, ошибок и т.п. Необходимо, чтобы она была составлена грамотно, коротко и по существу.

Напомним, украинцы часто одалживают деньги родственникам и близким, а в некоторых случаях заключаются договоры займа и выдается долговая расписка. В случае, если она отсутствует, придется пользоваться другими доступными способами возврата денег.

Также мы писали, что случаются ситуации, когда от должника по долговой расписке нужно в судебном порядке требовать возврата средств. Не всегда суд может оказаться на стороне истца, поскольку ход дела зависит от правильного заключения документа.

деньги долги документы нотариус расписка

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