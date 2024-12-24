Чи можуть колектори нашкодити діловій репутації боржника — що потрібно знати

Напружена жінка сидить за столом перед купою рахунків. Фото: Freepik

Люди, яким довелося стикатися з колекторами, знають, що їхні методи стягування кредитних коштів далеко не завжди є моральними та етичними. Залякування, погрози, шантаж і психологічний тиск — це лише деякі з численних способів впливу на боржників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можуть колектори зіпсувати ділову репутацію боржника.

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Перш за все, компанії, які займаються колекторською діяльністю, повинні бути зареєстровані в спеціальному реєстрі Національного банку України. Вони мають право повідомити боржника про борг, а також звернутися до суду, якщо фінансова установа надала колекторській компанії відповідні повноваження.

Стягувати борги можуть лише органи Державної виконавчої служби та приватні виконавці, які дотримуються офіційних процедур за наявності відповідного рішення суду та мають законодавчі підстави стягувати заборгованість примусово.

Згідно зі статтею 12 першої частини пункту 15 Закону України від 19.03.2021 № 1349-IX, колекторам заборонено повідомляти інформацію про укладення споживачем договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору. Тобто йдеться про роботодавців, бізнес-партнерів чи родичів боржника, які не передбачені договором про споживчий кредит.

До впровадження законодавчих обмежень колектори нерідко вдавалися до методів, що могли завдати шкоди репутації боржника. Наприклад, повідомляли про борг роботодавцям або бізнес-партнерам боржника, чим негативно впливали на його професійну діяльність, ділову репутацію та особисте життя.

Нагадаємо, у разі загибелі військовослужбовця його родичі мають право на одноразову допомогу. Проте не всі знають, чи можуть кредитори претендувати на ці виплати, якщо загиблий мав борги.

Також ми писали, що українці звикли позичати гроші близьким та рідним, домовляючись в усній формі про повернення. Але трапляються випадки, коли від боржника доводиться вимагати кошти у судовому порядку, а суд не завжди стає на сторону позивача.