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Борги померлого військового — чи відберуть кредитори соцвиплати

4 грудня 2024 07:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплата 15 млн грн сім’ї загиблого військового — чи можуть її забрати кредитори
Гроші в руках. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У разі загибелі військовослужбовця на війні його родичі мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Проте часто постає питання: чи можуть кредитори претендувати на ці виплати, якщо загиблий мав борги?

Відповідь на це дав адвокат Олександр Горовий.

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Чи можуть кредитори претендувати на одноразову грошову допомогу загиблого військового

За словами юриста Олександра Горового, кредитори не мають права вимагати стягнення одноразової грошової допомоги (ОГД), навіть якщо подадуть вимоги у рамках спадкової справи. Ця виплата є захищеною і призначена виключно для підтримки родини загиблого.

Чи переходять борги загиблого військового його родичам

Спадкоємці, які приймають спадщину, автоматично переймають на себе не лише майно, але й борги загиблого. Проте зобов’язання, що тісно пов’язані з особистістю померлого і не можуть бути виконані без його участі, припиняються. Наприклад, це може стосуватися обов’язку спростувати поширену недостовірну інформацію.

Водночас родичі зобов’язані задовольнити вимоги кредиторів, але лише в межах вартості спадкового майна, яке вони отримали. Якщо ж спадкоємці отримали лише одноразову грошову допомогу, яка розподіляється за рішенням загиблого, борги військовослужбовця не можуть бути стягнуті за рахунок цих коштів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє військовим "заповідати" свої гробові родичам. Також стало відомо про зміни у 2025 році щодо виплат сім'ї загиблого військовослужбовця. 

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