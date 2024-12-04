Выплата 15 млн грн семье погибшего военного — могут ли ее забрать кредиторы

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В случае гибели военнослужащего на войне его родственники имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Однако часто возникает вопрос: могут ли кредиторы претендовать на эти выплаты, если у погибшего были долги?

Ответ на это дал адвокат Александр Горовой.

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Могут ли кредиторы претендовать на единовременную денежную помощь погибшего военного

По словам юриста Александра Горового, кредиторы не имеют права требовать взыскания единовременной денежной помощи (ОГД), даже если подадут требования в рамках наследственного дела. Эта выплата защищена и предназначена исключительно для поддержки семьи погибшего.

Переходят ли долги погибшего военного его родственникам

Наследники, которые принимают наследство, автоматически принимают на себя не только имущество, но и долги погибшего. Однако обязательства, тесно связанные с личностью умершего и не могут быть выполнены без его участия, прекращаются. Например, это может касаться обязанности опровергнуть распространенную недостоверную информацию.

В то же время родственники обязаны удовлетворить требования кредиторов, но только в пределах стоимости наследственного имущества, которое они получили. Если же наследники получили только одноразовую денежную помощь, которая распределяется по решению погибшего, долги военнослужащего не могут быть взысканы за счет этих средств.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее военным "завещать" свои гробовые родственникам. Также стало известно об изменениях в 2025 году относительно выплат семьи погибшего военнослужащего.