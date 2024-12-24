Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Репутация и долги — какие действия коллекторов нарушают закон arrow

Репутация и долги — какие действия коллекторов нарушают закон

24 декабря 2024 13:57
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Могут ли коллекторы навредить деловой репутации должника — что нужно знать
Напряженная женщина сидит за столом перед кучей счетов. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Люди, которым пришлось сталкиваться с коллекторами, знают, что их методы взимания кредитных средств далеко не всегда моральны и нравственны. Устрашение, угрозы, шантаж и психологическое давление — это лишь некоторые из многочисленных способов воздействия на должников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли коллекторы испортить деловую репутацию должника.

Читайте также:

Могут ли коллекторы навредить репутации человеку с задолженностью

Прежде всего компании, занимающиеся коллекторской деятельностью, должны быть зарегистрированы в специальном реестре Национального банка Украины. Они имеют право уведомить должника о долге, а также обратиться в суд, если финансовое учреждение предоставило коллекторской компании соответствующие полномочия.

Взимать долги могут только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители, которые соблюдают официальные процедуры при наличии соответствующего решения суда, и имеют законодательные основания взимать задолженность принудительно.

Согласно статье 12 первой части пункта 15 Закона Украины от 19.03.2021 № 1349-IX, коллекторам запрещено сообщать информацию о заключении потребителем договора о потребительском кредите, его условиях, состоянии исполнения, наличии просроченной задолженности и ее размер лицам, не являющимся стороной этого договора. То есть речь идет о работодателях, бизнес-партнерах или родственниках должника, которые не предусмотрены договором о потребительском кредите.

До внедрения законодательных ограничений коллекторы нередко прибегали к методам, которые могли причинить вред репутации должника. Например, сообщали о долге работодателям или бизнес-партнерам должника, чем негативно влияли на его профессиональную деятельность, деловую репутацию и личную жизнь.

Напомним, в случае гибели военнослужащего его родственники имеют право на единовременную помощь. Однако не все знают, могут ли кредиторы претендовать на эти выплаты, если у погибшего были долги.

Также мы писали, что украинцы привыкли одалживать деньги близким и родным, договариваясь в устной форме о возвращении. Но бывают случаи, когда от должника приходится требовать средства в судебном порядке, а суд не всегда становится на сторону истца.

закон кредиты деньги коллекторы банки долги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:59 Одесский экс-депутат помогает РФ обходить санкции — детали

14:58 Россия обстреляла Херсон, есть раненый, — ОВА

14:55 За два года СБУ выявила почти сотню агентурных сетей РФ, — Малюк

14:54 На Эйфелевой башне произошел пожар — эвакуировали 1 200 человек

14:54 Мобилизация студентов – кого мобилизуют с отсрочкой с января

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:36 Синоптики порадовали погодой в Киеве на Рождество

14:36 Диденко удивила, где в Украине на Рождество потеплеет до +12 °C

14:30 Зарплаты до 84 тыс. грн — ТОП-5 "горячих" вакансий ДТЭК

14:29 Украина получила транш на 1 млрд долл. — на что пойдут средства

14:27 В центре Одессы продолжили перекрытие движения — подробности

14:59 Одесский экс-депутат помогает РФ обходить санкции — детали

14:58 Россия обстреляла Херсон, есть раненый, — ОВА

14:55 За два года СБУ выявила почти сотню агентурных сетей РФ, — Малюк

14:54 На Эйфелевой башне произошел пожар — эвакуировали 1 200 человек

14:54 Мобилизация студентов – кого мобилизуют с отсрочкой с января

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:36 Синоптики порадовали погодой в Киеве на Рождество

14:36 Диденко удивила, где в Украине на Рождество потеплеет до +12 °C

14:30 Зарплаты до 84 тыс. грн — ТОП-5 "горячих" вакансий ДТЭК

14:29 Украина получила транш на 1 млрд долл. — на что пойдут средства

14:27 В центре Одессы продолжили перекрытие движения — подробности

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине