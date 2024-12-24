Могут ли коллекторы навредить деловой репутации должника — что нужно знать

Напряженная женщина сидит за столом перед кучей счетов. Фото: Freepik

Люди, которым пришлось сталкиваться с коллекторами, знают, что их методы взимания кредитных средств далеко не всегда моральны и нравственны. Устрашение, угрозы, шантаж и психологическое давление — это лишь некоторые из многочисленных способов воздействия на должников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли коллекторы испортить деловую репутацию должника.

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Прежде всего компании, занимающиеся коллекторской деятельностью, должны быть зарегистрированы в специальном реестре Национального банка Украины. Они имеют право уведомить должника о долге, а также обратиться в суд, если финансовое учреждение предоставило коллекторской компании соответствующие полномочия.

Взимать долги могут только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители, которые соблюдают официальные процедуры при наличии соответствующего решения суда, и имеют законодательные основания взимать задолженность принудительно.

Согласно статье 12 первой части пункта 15 Закона Украины от 19.03.2021 № 1349-IX, коллекторам запрещено сообщать информацию о заключении потребителем договора о потребительском кредите, его условиях, состоянии исполнения, наличии просроченной задолженности и ее размер лицам, не являющимся стороной этого договора. То есть речь идет о работодателях, бизнес-партнерах или родственниках должника, которые не предусмотрены договором о потребительском кредите.

До внедрения законодательных ограничений коллекторы нередко прибегали к методам, которые могли причинить вред репутации должника. Например, сообщали о долге работодателям или бизнес-партнерам должника, чем негативно влияли на его профессиональную деятельность, деловую репутацию и личную жизнь.

Напомним, в случае гибели военнослужащего его родственники имеют право на единовременную помощь. Однако не все знают, могут ли кредиторы претендовать на эти выплаты, если у погибшего были долги.

Также мы писали, что украинцы привыкли одалживать деньги близким и родным, договариваясь в устной форме о возвращении. Но бывают случаи, когда от должника приходится требовать средства в судебном порядке, а суд не всегда становится на сторону истца.