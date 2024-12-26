Как избежать долгов на Новый год 2025 — 5 практических советов для украинцев

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Вряд ли на Новый год хочется ощутить бремя долговых обязательств, а не магию праздника. Новогодний период всегда побуждает людей к непредсказуемым расходам, но их можно избежать, если соблюдать несколько правил.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как избежать долгов из-за праздничных расходов.

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Заранее планируйте бюджет

Может показаться, что долги бесконечны, если не планировать распределение своих финансов. Начать следует с простого, зафиксировав все свои доходы и расходы в течение месяца.

Можно использовать специальные мобильные приложения, чтобы планировать платежи, распределять деньги по категориям и отслеживать расходы.

Избегайте импульсивных покупок

Часто праздники побуждают к спонтанным расходам, но перед покупкой спросите себя, действительно ли эта вещь необходима. Можно настроить автоматические переводы на сберегательный счет, что поможет снизить риск таких затрат из-за усталости силы воли.

Используйте альтернативные подарки

Как вариант, можно рассмотреть возможность изготовить подарок своими руками или дарить нематериальные вещи. Так можно уменьшить не только затраты, но и придать подарку особое значение.

Избегайте использования кредитных средств

Брать кредит, чтобы профинансировать праздничные расходы — не самая лучшая идея. Если это неизбежно, обязательно обсудите условия с кредитором и узнайте возможности пролонгации и реструктуризации долга. Так можно избежать штрафов и ухудшения кредитной истории.

Изучите основы финансовой грамотности

Понимание основ поможет лучше спланировать бюджет и избежать долгов. Также обучение детей финансовой грамотности с раннего возраста является инвестицией в их будущее, ведь это предоставит им инструменты для достижения финансовой независимости.

Напомним, хотя бы раз в жизни, но почти все украинцы составляли или получали долговую расписку. Следует знать, как правильно оформить документ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Также мы писали, что важно получать документальное подтверждение, одалживая кому-то деньги. Так можно быть уверенным, что человек вернет долг в указанный срок.