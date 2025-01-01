Как нырять в прорубь на Крещение 2025, чтобы не заболеть — важные правила

Мужчина, ныряющий в прорубь на Крещение. Фото: Pinterest

На Крещение у украинцев с давних времен существует традиция ныряния в прорубь, но не все понимают, действительно ли это полезно. Мы рассказываем, как купание в ледяной воде на праздник, а он в этом году будет шестого января, влияет на организм и как это правильно делать, чтобы не заболеть потом.

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Полезно ли ныряние в прорубь на Крещение

В целом, врачи просят воздержаться от такого экстрима на праздник, ведь это может навредить организму, особенно это опасно для людей, которые не подготовлены к этому. Однако, есть и несколько полезных эффектов от этого процесса.

Во-первых, купание в проруби на Крещение закаляет организм, то есть, укрепляет иммунную систему, благодаря чему она лучше выдерживает низкие температуры и становится устойчивее к простуде и ОРВИ. Во-вторых, эта процедура укрепляет сосуды, ведь при погружении вены, артерии и капилляры начинают активно работать, а это, в свою очередь, улучшает процесс кровообращения.

Молодая девушка в проруби. Фото: CNN

В-третьих, ныряние в прорубь улучшает настроение и общее самочувствие, ведь при купании выделяются гормоны счастья, которые называются эндорфинами. И, наконец, этот процесс помогает сжигать калории, а это особенно важно тем, кто хочет похудеть.

Как правильно купаться в проруби на Крещение

Прежде, чем погрузиться в ледяную воду, необходимо тщательно подготовиться. Во-первых, нужно за час до погружения поесть, ведь организму нужна энергия. Во-вторых, одежду снимать нужно постепенно — сверху вниз, чтобы организм привык к температуре на улице. Чтобы сохранить тепло тела, разотрите его жирным кремом и сделайте небольшую зарядку.

Когда вы уже будете готовы, наденьте пляжные резиновые тапочки и медленно начните подходить к проруби, но потом их надо снять. Заходите в воду резко, но не погружайтесь в прорубь, а тем более с головой. Затем задержите дыхание и нырните под воду на 15-20 секунд.

Мужчина в проруби на Крещение. Фото: УНИАН

После этого выйдите на берег, вытрите тело полотенцем, переоденьте сухую одежду и выпейте что-нибудь горячее. Ни в коем случае не заставляйте детей делать то же самое, если они этого не хотят, а если ваш ребенок захотел повторить, внимательно следите за ним.

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