Когда святить воду на Крещение 2025 — как это правильно делать, советы

Украинцы, которые святят воду на Крещение. Фото: Вільне радіо

В этом году Крещение по новому церковному календарю отмечается шестого января, а главной традицией этого праздника является освящение воды. Мы рассказываем, когда нужно святить воду и как правильно это делать, чтобы не ошибиться.

Новини.LIVE рассказывает об этой традиции на Крещение.

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Не секрет, что Крещение — это один из самых главных церковных праздников для всех верующих. В этот день люди ныряют в прорубь и освящают воду, которая в народе считается целебной и совсем не портится со временем. Чтобы не ошибиться и правильно освятить воду на Крещение, мы делимся полезными советами.

В частности, мы рассказываем, когда нужно освящать воду и как это правильно делать, чтобы не допустить ошибку.

Процесс освящения воды на Крещение. Фото: Centavr

Когда нужно святить воду на Крещение

Верующие в храмах освящают воду непосредственно на Крещение, которое с недавних пор празднуется шестого января, или на Крещенский Сочельник, то есть, пятого января. Церковь позволяет делать это как в праздник, так и в канун праздника, поскольку процесс освящения происходит одинаково.

Как правильно святить воду на Крещение

Если вы хотите освятить воду в церкви на Крещение, заранее возьмите емкости, наберите туда воду и принесите на праздничную службу. Можете также взять воду из освященного водоема, но ее лучше не пить, ведь уровень чистоты в этой воде — не очень высокий.

Обряд освящения воды в церкви. Фото: Freepik

Как хранить освященную воду

Освященную воду нужно держать дома в чистой стеклянной емкости, причем, желательно поставить ее возле икон и ни в коем случае не в холодильник. Эту воду лучше не держать всю жизнь и не использовать ее в быту, ведь считается, что так можно "поработить" святыню.

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