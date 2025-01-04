Що треба робити на Водохреща 2025 — звичаї, традиції та народні прикмети

Жінка у вишиванці в ополонці на Водохреща. Фото: Alamy

Таке християнське свято, як Водохреща, цьогоріч відзначається 6 січня, і цього дня заведено робити певні речі. Ми розповідаємо, які цікаві звичаї та традиції існують цього дня, а також які народні прикмети пов’язані з цим великим церковним святом.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Які звичаї існують на Водохреща

Напередодні та в саме свято зазвичай охрещують оглашенних, а на водоймах та церковних богослужіннях святять воду, адже вважається, що вона вміє зцілювати душу і тіло. Її заведено тримати весь рік вдома, а також вживати за потреби або освячувати нею речі.

У давні часи в господині вдома стояв особливий глечик для свяченої води, куди збирали сніг на Водохреща. Коли він перетворювався на воду, глечик переміщали у льох і впродовж року лікували цією водою різні хвороби.

Процес освячення води на Водохреща. Фото: Centavr

Які традиції є на Водохреща

Найголовнішою традицією цього дня є приготування святкової куті з пшениці або рису, куди можна додавати родзинки, курагу, мед або чорнослив. На Водохреща вся сім’я сідала за стіл, на якому обов’язково стояли такі страви, як:

Кутя

Узвар

Вареники

Млинці

Здоба

Страви з риби

Каші

Але їсти до появи першої зірки на небі не можна було, адже до Водохреща був суворий піст.

Ще однією традицією цього свята є освячення води в криницях і джерелах або на церковних богослужіннях. У народі прийнято цього дня пірнати в ополонку, адже вважається, що так можна позбутися хвороб або очиститися від гріха, якщо людина переодягалася на Новий рік.

Пірнання чоловіка в ополонку. Фото: Freepik

Які народні прикмети є на Водохреща

У давні часи наші предки вважали, що:

Ясна погода з морозом цього дня — до засухи влітку

Сніг і похмуро — до багатого врожаю

Богоявлення під повний місяць — до великого розливу

Частий гавкіт собак — до безлічі дичини

Сині хмари на небі — до гарного врожаю впродовж року

Нагадаємо, ми писали про те, як купатися в ополонці на Водохреща, щоб захистити себе від хвороб.

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