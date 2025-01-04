Що треба робити на Водохреща 2025 — звичаї, традиції та народні прикмети

Водохреща 2025 — що треба робити на свято
Таке християнське свято, як Водохреща, цьогоріч відзначається 6 січня, і цього дня заведено робити певні речі. Ми розповідаємо, які цікаві звичаї та традиції існують цього дня, а також які народні прикмети пов’язані з цим великим церковним святом.
Новини.LIVE розповідає детально про це свято.
Які звичаї існують на Водохреща
Напередодні та в саме свято зазвичай охрещують оглашенних, а на водоймах та церковних богослужіннях святять воду, адже вважається, що вона вміє зцілювати душу і тіло. Її заведено тримати весь рік вдома, а також вживати за потреби або освячувати нею речі.
У давні часи в господині вдома стояв особливий глечик для свяченої води, куди збирали сніг на Водохреща. Коли він перетворювався на воду, глечик переміщали у льох і впродовж року лікували цією водою різні хвороби.
Які традиції є на Водохреща
Найголовнішою традицією цього дня є приготування святкової куті з пшениці або рису, куди можна додавати родзинки, курагу, мед або чорнослив. На Водохреща вся сім’я сідала за стіл, на якому обов’язково стояли такі страви, як:
- Кутя
- Узвар
- Вареники
- Млинці
- Здоба
- Страви з риби
- Каші
Але їсти до появи першої зірки на небі не можна було, адже до Водохреща був суворий піст.
Ще однією традицією цього свята є освячення води в криницях і джерелах або на церковних богослужіннях. У народі прийнято цього дня пірнати в ополонку, адже вважається, що так можна позбутися хвороб або очиститися від гріха, якщо людина переодягалася на Новий рік.
Які народні прикмети є на Водохреща
У давні часи наші предки вважали, що:
- Ясна погода з морозом цього дня — до засухи влітку
- Сніг і похмуро — до багатого врожаю
- Богоявлення під повний місяць — до великого розливу
- Частий гавкіт собак — до безлічі дичини
- Сині хмари на небі — до гарного врожаю впродовж року
Нагадаємо, ми писали про те, як купатися в ополонці на Водохреща, щоб захистити себе від хвороб.
Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно святити воду на Водохреща.
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