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Водохреща 2025 — що треба робити на свято

4 січня 2025 07:40
Світлана Конюшенко - Редактор
Що треба робити на Водохреща 2025 — звичаї, традиції та народні прикмети
Жінка у вишиванці в ополонці на Водохреща. Фото: Alamy
Світлана Конюшенко - Редактор

Таке християнське свято, як Водохреща, цьогоріч відзначається 6 січня, і цього дня заведено робити певні речі. Ми розповідаємо, які цікаві звичаї та традиції існують цього дня, а також які народні прикмети пов’язані з цим великим церковним святом.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Які звичаї існують на Водохреща

Напередодні та в саме свято зазвичай охрещують оглашенних, а на водоймах та церковних богослужіннях святять воду, адже вважається, що вона вміє зцілювати душу і тіло. Її заведено тримати весь рік вдома, а також вживати за потреби або освячувати нею речі.

У давні часи в господині вдома стояв особливий глечик для свяченої води, куди збирали сніг на Водохреща. Коли він перетворювався на воду, глечик переміщали у льох і впродовж року лікували цією водою різні хвороби.

Освящение воды
Процес освячення води на Водохреща. Фото: Centavr

Які традиції є на Водохреща

Найголовнішою традицією цього дня є приготування святкової куті з пшениці або рису, куди можна додавати родзинки, курагу, мед або чорнослив. На Водохреща вся сім’я сідала за стіл, на якому обов’язково стояли такі страви, як:

  • Кутя
  • Узвар
  • Вареники
  • Млинці
  • Здоба
  • Страви з риби
  • Каші

Але їсти до появи першої зірки на небі не можна було, адже до Водохреща був суворий піст. 

Ще однією традицією цього свята є освячення води в криницях і джерелах або на церковних богослужіннях. У народі прийнято цього дня пірнати в ополонку, адже вважається, що так можна позбутися хвороб або очиститися від гріха, якщо людина переодягалася на Новий рік.

Мужчина в проруби
Пірнання чоловіка в ополонку. Фото: Freepik

Які народні прикмети є на Водохреща

У давні часи наші предки вважали, що:

  • Ясна погода з морозом цього дня — до засухи влітку
  • Сніг і похмуро — до багатого врожаю
  • Богоявлення під повний місяць — до великого розливу
  • Частий гавкіт собак — до безлічі дичини
  • Сині хмари на небі — до гарного врожаю впродовж року

Нагадаємо, ми писали про те, як купатися в ополонці на Водохреща, щоб захистити себе від хвороб. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно святити воду на Водохреща. 

Також ми повідомляли про те, коли в Україні буде Масляна в 2025 році.

свята традиції Водохреща народні прикмети звичаї

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