Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Крещение 2025 — что надо делать в праздник arrow

Крещение 2025 — что надо делать в праздник

4 января 2025 07:40
Светлана Конюшенко - Редактор
Что надо делать на Крещение 2025 — обычаи, традиции и народные приметы
Женщина в вышиванке в проруби на Крещение. Фото: Alamy
Светлана Конюшенко - Редактор

Такой христианский праздник, как Крещение, в этом году отмечается 6 января, и в этот день принято делать определенные вещи. Мы рассказываем, какие интересные обычаи и традиции существуют в этот день, а также какие народные приметы связаны с этим большим церковным праздником.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

Читайте также:

Какие обычаи существуют на Крещение

Накануне и в сам праздник обычно крестят оглашенных, а на водоемах и церковных богослужениях святят воду, ведь считается, что она умеет исцелять душу и тело. Ее принято держать весь год дома, а также употреблять при необходимости или освящать ею вещи.

В давние времена у хозяйки дома стоял особый кувшин для святой воды, куда собирали снег на Крещение. Когда он превращался в воду, кувшин перемещали в погреб и в течение года лечили этой водой различные болезни.

Освящение воды
Процесс освящения воды на Крещение. Фото: Centavr

Какие традиции существуют на Крещение

Главной традицией этого дня является приготовление праздничной кути из пшеницы или риса, куда можно добавлять изюм, курагу, мед или чернослив. На Крещение вся семья садилась за стол, на котором обязательно стояли такие блюда, как:

  • Кутя
  • Узвар
  • Вареники
  • Блинчики
  • Сдоба
  • Блюда из рыбы
  • Каши

Но есть до появления первой звезды на небе нельзя было, ведь до Крещения был строгий пост.

Еще одной традицией этого праздника является освящение воды в колодцах и источниках или на церковных богослужениях. В народе принято в этот день нырять в прорубь, ведь считается, что так можно избавиться от болезней или очиститься от греха, если человек переодевался на Новый год.

Мужчина в проруби
Ныряние мужчины в прорубь. Фото: Freepik

Какие народные приметы существуют на Крещение

В давние времена наши предки считали, что:

  • Ясная погода с морозом в этот день — к засухе летом
  • Снег и пасмурно — к богатому урожаю
  • Богоявление под полнолуние — к большому разливу
  • Частый лай собак — к множеству дичи
  • Синие тучи на небе — к хорошему урожаю в течение года

Напомним, мы писали о том, как купаться в проруби на Крещение, чтобы защитить себя от болезней.

Ранее мы рассказывали о том, когда и как правильно святить воду на Крещение.

Также мы сообщали о том, когда в Украине будет Масленица в 2025 году.

праздники традиции Крещение народные приметы обычаи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:23 В России заявили об уничтожении 16 беспилотников за ночь — детали

08:10 Оформление наследства в Украине — что изменилось в 2025 году

08:05 Россия использует новое ПО для управления войсками — подробности

07:43 Подоляк заявил, что НАТО не готово к войне с Россией, и дал совет

07:30 Выплаты родственникам пленных ВСУ будут начислять по-другому

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

07:25 На Волыни судили мужчину, который достал нож во время ссоры с ТЦК

07:01 Почему ПриватБанк взимает комиссию за бесплатные услуги

06:53 Разлив масла на Николаевщине из-за атаки РФ — какие последствия

06:49 Прыжки с парашютом — за что еще дополнительные выплаты воинам

Эксклюзив

06:45 Трогательная история военной из "Азова", прошедшей плен РФ

08:23 В России заявили об уничтожении 16 беспилотников за ночь — детали

08:10 Оформление наследства в Украине — что изменилось в 2025 году

08:05 Россия использует новое ПО для управления войсками — подробности

07:43 Подоляк заявил, что НАТО не готово к войне с Россией, и дал совет

07:30 Выплаты родственникам пленных ВСУ будут начислять по-другому

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

07:25 На Волыни судили мужчину, который достал нож во время ссоры с ТЦК

07:01 Почему ПриватБанк взимает комиссию за бесплатные услуги

06:53 Разлив масла на Николаевщине из-за атаки РФ — какие последствия

06:49 Прыжки с парашютом — за что еще дополнительные выплаты воинам

Эксклюзив

06:45 Трогательная история военной из "Азова", прошедшей плен РФ

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года