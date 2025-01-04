Что надо делать на Крещение 2025 — обычаи, традиции и народные приметы

Женщина в вышиванке в проруби на Крещение. Фото: Alamy

Такой христианский праздник, как Крещение, в этом году отмечается 6 января, и в этот день принято делать определенные вещи. Мы рассказываем, какие интересные обычаи и традиции существуют в этот день, а также какие народные приметы связаны с этим большим церковным праздником.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Какие обычаи существуют на Крещение

Накануне и в сам праздник обычно крестят оглашенных, а на водоемах и церковных богослужениях святят воду, ведь считается, что она умеет исцелять душу и тело. Ее принято держать весь год дома, а также употреблять при необходимости или освящать ею вещи.

В давние времена у хозяйки дома стоял особый кувшин для святой воды, куда собирали снег на Крещение. Когда он превращался в воду, кувшин перемещали в погреб и в течение года лечили этой водой различные болезни.

Процесс освящения воды на Крещение. Фото: Centavr

Какие традиции существуют на Крещение

Главной традицией этого дня является приготовление праздничной кути из пшеницы или риса, куда можно добавлять изюм, курагу, мед или чернослив. На Крещение вся семья садилась за стол, на котором обязательно стояли такие блюда, как:

Кутя

Узвар

Вареники

Блинчики

Сдоба

Блюда из рыбы

Каши

Но есть до появления первой звезды на небе нельзя было, ведь до Крещения был строгий пост.

Еще одной традицией этого праздника является освящение воды в колодцах и источниках или на церковных богослужениях. В народе принято в этот день нырять в прорубь, ведь считается, что так можно избавиться от болезней или очиститься от греха, если человек переодевался на Новый год.

Ныряние мужчины в прорубь. Фото: Freepik

Какие народные приметы существуют на Крещение

В давние времена наши предки считали, что:

Ясная погода с морозом в этот день — к засухе летом

Снег и пасмурно — к богатому урожаю

Богоявление под полнолуние — к большому разливу

Частый лай собак — к множеству дичи

Синие тучи на небе — к хорошему урожаю в течение года

Напомним, мы писали о том, как купаться в проруби на Крещение, чтобы защитить себя от болезней.

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