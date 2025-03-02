З Прощеною неділею 2 березня 2025 — щирі привітання в картинках

Вітаємо з Прощеною неділею 2025 — теплі побажання
Сьогодні, 2 березня 2025 року, в Україні відзначається Прощена неділя, в яку заведено просити пробачення за всі гріхи та образи. Ми ділимося добіркою щирих привітань з цим важливим святом у віршах, прозі та картинках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
У Прощену неділю заведено просити пробачення і пробачати людям всі образливі слова, які були сказані за весь час. Якщо ви хочете це зробити, ми ділимося найкращими словами, які потрібно сказати цього дня, і картинками з ними.
Як можна привітати з Прощеною неділею у віршах
Непомітно день за днем
Тихенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий.
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.
***
Я від душі прошу пробачення
За біль за відчай і за рани
За слова свої необачні
За всі помилки та обмани!
***
За все, що зробив і не зробив, за біль, що завдав тобі,
Прошу, прости мене, рідна, це дуже важливо мені.
Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,
Вином і млинцями усіх ми пригощаємо.
В Прощену неділю друзів привітаємо,
Просимо пробачення та усіх пробачаємо!
Як привітати з Прощеною неділею — теплі слова у прозі
Вітаємо вас із Прощеною неділею! Цього дня ми хочемо попросити пробачення за всі образливі слова, які, можливо, були сказані з нашого боку. Нехай все погане залишиться в минулому, а попереду буде лише найкраще!
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Кажуть, слово ранить більше, ніж будь-що, тому цього дня я хочу попросити пробачення за всі образи. Бажаю тобі здоров’я, миру, благополуччя і достатку. З Прощеною неділею!
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Пробачте мені за все, що я сказав! Нехай у вашому житті завжди все буде добре! З Прощеною неділею вас!
Привітання з Прощеною неділею у картинках
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