З Прощеною неділею 2 березня 2025 — щирі привітання в картинках

Молода дівчина, яка молиться в церкві. Фото: Pexels

Сьогодні, 2 березня 2025 року, в Україні відзначається Прощена неділя, в яку заведено просити пробачення за всі гріхи та образи. Ми ділимося добіркою щирих привітань з цим важливим святом у віршах, прозі та картинках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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У Прощену неділю заведено просити пробачення і пробачати людям всі образливі слова, які були сказані за весь час. Якщо ви хочете це зробити, ми ділимося найкращими словами, які потрібно сказати цього дня, і картинками з ними.

Як можна привітати з Прощеною неділею у віршах

Непомітно день за днем

Тихенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий.

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Я від душі прошу пробачення

За біль за відчай і за рани

За слова свої необачні

За всі помилки та обмани!

***

За все, що зробив і не зробив, за біль, що завдав тобі,

Прошу, прости мене, рідна, це дуже важливо мені.

Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,

Вином і млинцями усіх ми пригощаємо.

В Прощену неділю друзів привітаємо,

Просимо пробачення та усіх пробачаємо!

Як привітати з Прощеною неділею — теплі слова у прозі

Вітаємо вас із Прощеною неділею! Цього дня ми хочемо попросити пробачення за всі образливі слова, які, можливо, були сказані з нашого боку. Нехай все погане залишиться в минулому, а попереду буде лише найкраще!

***

Кажуть, слово ранить більше, ніж будь-що, тому цього дня я хочу попросити пробачення за всі образи. Бажаю тобі здоров’я, миру, благополуччя і достатку. З Прощеною неділею!

***

Пробачте мені за все, що я сказав! Нехай у вашому житті завжди все буде добре! З Прощеною неділею вас!

Привітання з Прощеною неділею у картинках

Привітання з Прощеною неділею. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Прощеною неділею. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Прощеною неділею. Фото ілюстративне: Pinterest

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