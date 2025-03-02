С Прощеным воскресеньем 2 марта 2025 — искренние поздравления в картинках

Молодая девушка, которая молится в церкви. Фото: Pexels

Сегодня, 2 марта 2025 года, в Украине отмечается Прощеное воскресенье, в которое принято просить прощения за все грехи и обиды. Мы делимся подборкой искренних поздравлений с этим важным праздником в стихах, прозе и картинках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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В Прощеное воскресенье принято просить прощения и прощать людей за все обидные слова, которые были сказаны за все время. Если вы хотите это сделать, мы делимся самыми лучшими словами, которые нужно сказать в этот день, и картинками с ними.

Как можно поздравить с Прощеным воскресеньем в стихах

Непомітно день за днем

Тихенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий.

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Я від душі прошу пробачення

За біль за відчай і за рани

За слова свої необачні

За всі помилки та обмани!

***

За все, що зробив і не зробив, за біль, що завдав тобі,

Прошу, прости мене, рідна, це дуже важливо мені.

Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,

Вином і млинцями усіх ми пригощаємо.

В Прощену неділю друзів привітаємо,

Просимо пробачення та усіх пробачаємо!

Как поздравить с Прощеным воскресеньем — теплые слова в прозе

Поздравляем вас с Прощеным воскресеньем! В этот день мы хотим попросить прощения за все обидные слова, которые, возможно, были сказаны с нашей стороны. Пусть все плохое останется в прошлом, а впереди будет только самое лучшее!

***

Говорят, слово ранит больше, чем что-либо, поэтому в этот день я хочу попросить прощения за все обиды. Желаю тебе здоровья, мира, благополучия и достатка. С Прощеным воскресеньем!

***

Простите меня за все, что было мною сказано! Пусть в вашей жизни всегда все будет хорошо! С Прощеным воскресеньем вас!

Поздравления с Прощеным воскресеньем в картинках

Поздравление с Прощеным воскресеньем. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Прощеным воскресеньем. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Прощеным воскресеньем. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в марте 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя дарить на восьмое марта.

Также мы сообщали о том, что украинцы будут праздновать в марте 2025 года.