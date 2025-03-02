С Прощеным воскресеньем 2 марта 2025 — искренние поздравления в картинках

Поздравляем с Прощеным воскресеньем 2025 — теплые пожелания
Сегодня, 2 марта 2025 года, в Украине отмечается Прощеное воскресенье, в которое принято просить прощения за все грехи и обиды. Мы делимся подборкой искренних поздравлений с этим важным праздником в стихах, прозе и картинках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
В Прощеное воскресенье принято просить прощения и прощать людей за все обидные слова, которые были сказаны за все время. Если вы хотите это сделать, мы делимся самыми лучшими словами, которые нужно сказать в этот день, и картинками с ними.
Как можно поздравить с Прощеным воскресеньем в стихах
Непомітно день за днем
Тихенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий.
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.
***
Я від душі прошу пробачення
За біль за відчай і за рани
За слова свої необачні
За всі помилки та обмани!
***
За все, що зробив і не зробив, за біль, що завдав тобі,
Прошу, прости мене, рідна, це дуже важливо мені.
Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,
Вином і млинцями усіх ми пригощаємо.
В Прощену неділю друзів привітаємо,
Просимо пробачення та усіх пробачаємо!
Как поздравить с Прощеным воскресеньем — теплые слова в прозе
Поздравляем вас с Прощеным воскресеньем! В этот день мы хотим попросить прощения за все обидные слова, которые, возможно, были сказаны с нашей стороны. Пусть все плохое останется в прошлом, а впереди будет только самое лучшее!
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Говорят, слово ранит больше, чем что-либо, поэтому в этот день я хочу попросить прощения за все обиды. Желаю тебе здоровья, мира, благополучия и достатка. С Прощеным воскресеньем!
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Простите меня за все, что было мною сказано! Пусть в вашей жизни всегда все будет хорошо! С Прощеным воскресеньем вас!
Поздравления с Прощеным воскресеньем в картинках
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