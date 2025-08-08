Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Вихідні 9-10 серпня влаштують "струс" двом знакам Зодіаку

Вихідні 9-10 серпня влаштують "струс" двом знакам Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 22:43
Які знаки Зодіаку зіткнуться з випробуваннями у вихідні 9-10 серпня 2025 — гороскоп
Гороскоп на два знаки Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні, яких усі так чекають, можуть стати непростими для двох знаків Зодіаку. Повня у знаку Водолія, що припадає на 9 серпня, — це емоційний каталізатор, який здатен підняти на поверхню те, що давно ховалося всередині. Ця астрологічна подія стане поштовхом до переоцінки, відвертих розмов і навіть конфліктів.

Які знаки Зодіаку вже цього вікенду зіштовхнуться з труднощами і як пройти цей період без втрат, дізнавайтесь далі в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, які переживуть випробування на вихідні

Скорпіон

Для Скорпіонів ці вихідні стануть емоційною точкою кипіння. Ви давно тримаєте все в собі, але повний Місяць 9 серпня буквально витискає все зайве зсередини. Можливі різкі суперечки, роздратування через дрібниці, бажання все кинути або піти у повну ізоляцію. Але насправді це не кінець — це очищення. Всесвіт ніби каже: якщо не скажеш правду собі зараз, потім буде болючіше. Як у суботу, так і у неділю особливу увагу слід звернути на здоров'я. Стрес може викликати головний біль, напругу в тілі, безсоння.

Що допоможе Скорпіонам:

  • відверта розмова, навіть якщо вона здається ризикованою;
  • фізична активність — ідеально, якщо вийде поплавати або прогулятись біля води;
  • пауза у спілкуванні з людьми, які вас виснажують — зараз це критично важливо.

 

Які знаки Зодіаку зіткнуться з випробуваннями у вихідні 9-10 серпня 2025 — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com
Близнюки

Для Близнюків 9 та 10 серпня можуть принести випробування у сфері стосунків, довіри та морального вибору. Ви можете опинитися перед ситуацією, де треба буде обирати: зручне чи правильне, приємне чи чесне. Випадкове повідомлення, несподіваний флірт, стара історія з минулого — усе це може збурити ваш внутрішній світ. Особливо складно буде тим, хто вже відчуває нестабільність у стосунках або незадоволення собою. Але цей "струс" — шанс побачити, куди ви реально рухаєтесь, і чи варто продовжувати в тому ж напрямку.

Що допоможе Близнюкам:

  • поставити собі питання: "Чого я насправді хочу?" і чесно відповісти;
  • не грати ролей — бути собою, навіть якщо це не зручно;
  • не говорити того, чого не відчуваєте;
  • не обіцяти, якщо не збираєтесь виконувати.

 

Які знаки Зодіаку зіткнуться з випробуваннями у вихідні 9-10 серпня 2025 — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Також радимо дізнатися: 

гороскоп вихідні прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації