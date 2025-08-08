Які знаки Зодіаку зіткнуться з випробуваннями у вихідні 9-10 серпня 2025 — гороскоп

Гороскоп на два знаки Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні, яких усі так чекають, можуть стати непростими для двох знаків Зодіаку. Повня у знаку Водолія, що припадає на 9 серпня, — це емоційний каталізатор, який здатен підняти на поверхню те, що давно ховалося всередині. Ця астрологічна подія стане поштовхом до переоцінки, відвертих розмов і навіть конфліктів.

Які знаки Зодіаку вже цього вікенду зіштовхнуться з труднощами і як пройти цей період без втрат, дізнавайтесь далі в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

Знаки Зодіаку, які переживуть випробування на вихідні

Скорпіон

Для Скорпіонів ці вихідні стануть емоційною точкою кипіння. Ви давно тримаєте все в собі, але повний Місяць 9 серпня буквально витискає все зайве зсередини. Можливі різкі суперечки, роздратування через дрібниці, бажання все кинути або піти у повну ізоляцію. Але насправді це не кінець — це очищення. Всесвіт ніби каже: якщо не скажеш правду собі зараз, потім буде болючіше. Як у суботу, так і у неділю особливу увагу слід звернути на здоров'я. Стрес може викликати головний біль, напругу в тілі, безсоння.

Що допоможе Скорпіонам:

відверта розмова, навіть якщо вона здається ризикованою;

фізична активність — ідеально, якщо вийде поплавати або прогулятись біля води;

пауза у спілкуванні з людьми, які вас виснажують — зараз це критично важливо.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Близнюки

Для Близнюків 9 та 10 серпня можуть принести випробування у сфері стосунків, довіри та морального вибору. Ви можете опинитися перед ситуацією, де треба буде обирати: зручне чи правильне, приємне чи чесне. Випадкове повідомлення, несподіваний флірт, стара історія з минулого — усе це може збурити ваш внутрішній світ. Особливо складно буде тим, хто вже відчуває нестабільність у стосунках або незадоволення собою. Але цей "струс" — шанс побачити, куди ви реально рухаєтесь, і чи варто продовжувати в тому ж напрямку.

Що допоможе Близнюкам:

поставити собі питання: "Чого я насправді хочу?" і чесно відповісти;

не грати ролей — бути собою, навіть якщо це не зручно;

не говорити того, чого не відчуваєте;

не обіцяти, якщо не збираєтесь виконувати.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

