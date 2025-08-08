Повня 9 серпня 2025 — хто зі знаків Зодіаку отримає послання долі

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Повня, що пройде у Водолії вже у цю суботу, 9 серпня, стане потужним енергетичним сплеском, підсвітивши теми свободи та творчості. Водночас цей період є магічним порталом між світом видимим і невидимим, коли інтуїція загострюється, а завіса між реальністю та майбутнім стає тоншою. Саме в такі моменти ми здатні почути та побачити щось більше — знак, передчуття. Але особливе послання отримає лише один знак Зодіаку. Саме йому Всесвіт готовий розповісти таємниці майбутнього.

Дізнайтеся, кому саме варто бути уважним до снів, думок, знаків, збігів і випадкових зустрічей у повню 9 серпня.

Знак Зодіаку, якому повний Місяць принесе важливе послання від Всесвіту

Повня 9 серпня торкнеться найпотаємніших струн душі тих, хто народився під знаком Риби. Ви й так живете на межі світів, але саме цієї ночі щось перевернеться. Ви раптом відчуєте, що "щось не так" у тому, що ви звикли називати нормальним. Знайомі обов'язки, люди, місця — усе почне злегка дратувати або здаватись чужим. Це перший дзвінок.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

У ніч з 8 на 9 серпня ви можете бачити віщі сни, які здатні відповісти на питання, що не давали спокою, або ж відкрити таємниці майбутнього. Але й це ще не все Риби можуть чути одну й ту ж фразу від різних людей, ловити випадкові "збіги", які далеко не випадкові. Це — код, зашифроване повідомлення, і ваше завдання — розшифрувати його.

Астрологи попереджають: найближчі 3-4 дні не приймайте рішень на автоматі. Все, що здається вам "невеликим", може виявитися ключовим. Від зустрічі, яку ви ледь не скасували, до листа, який чомусь не дає спокою.

Що робити Рибам у повню 9 серпня:

Не ігноруйте внутрішній спротив. Якщо вас щось дратує — це знак. Запишіть усе, що вам сниться в ніч повні. Один образ зі сну може бути пророчим. Слухайте серце, а не голос страху.

