Полнолуние 9 августа 2025 — кто из знаков Зодиака получит послание судьбы

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние, которое пройдет в Водолее уже в эту субботу, 9 августа, станет мощным энергетическим всплеском, подсветив темы свободы и творчества. В то же время этот период является магическим порталом между миром видимым и невидимым, когда интуиция обостряется, а завеса между реальностью и будущим становится тоньше. Именно в такие моменты мы способны услышать и увидеть нечто большее — знак, предчувствие. Но особое послание получит только один знак Зодиака. Именно ему Вселенная готова рассказать тайны будущего.

Узнайте, кому именно стоит быть внимательным к снам, мыслям, знакам, совпадениям и случайным встречам в полнолуние 9 августа.

Знак Зодиака, которому Полнолуние принесет важное послание от Вселенной

Полнолуние 9 августа затронет самые сокровенные струны души тех, кто родился под знаком Рыбы. Вы и так живете на грани миров, но именно этой ночью что-то перевернется. Вы вдруг почувствуете, что "что-то не так" в том, что вы привыкли называть нормальным. Знакомые обязанности, люди, места — все начнет слегка раздражать или казаться чужим. Это первый звонок.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

В ночь с 8 на 9 августа вы можете видеть вещие сны, которые способны ответить на вопросы, не дававшие покоя, или же открыть тайны будущего. Но и это еще не все Рыбы могут слышать одну и ту же фразу от разных людей, ловить случайные "совпадения", которые далеко не случайны. Это — код, зашифрованное сообщение, и ваша задача — расшифровать его.

Астрологи предупреждают: ближайшие 3-4 дня не принимайте решений на автомате. Все, что кажется вам "небольшим", может оказаться ключевым. От встречи, которую вы едва не отменили, до письма, которое почему-то не дает покоя.

Что делать Рыбам в полнолуние 9 августа:

Не игнорируйте внутреннее сопротивление. Если вас что-то раздражает — это знак. Запишите все, что вам снится в ночь полнолуния. Один образ из сна может быть пророческим. Слушайте сердце, а не голос страха.

