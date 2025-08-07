Відео
Головна Свята Цьому знаку Зодіаку шалено пощастить на вихідні, 9-10 серпня

Цьому знаку Зодіаку шалено пощастить на вихідні, 9-10 серпня

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 11:03
Якому знаку Зодіаку пощастить на вихідні, 9-10 серпня 2025 року — прогноз астрологів
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Наближаються теплі серпневі вихідні, які обіцяють зарядити енергією, принести приємні несподіванки та фантастичний настрій. А одному з представників зодіакального кола вони несуть дещо більше. Саме 9 та 10 серпня на цей знак Зодіаку чекатимуть яскраві зустрічі, грошові подарунки, успіх у справах або щасливі збіги, які не вписуються у логіку. Удача буквально супроводжуватиме його у всьому. 

Кому зі знаків Зодіаку фантастично пощастить на ці вихідні, 9-10 серпня, дізнавайтесь далі у прогнозі астрологів.

Знак Зодіаку, якому зірки пророкують шалену удачу на вихідні

Життя заграє яскравими барвами для тих, хто народився під вогняним знаком Лева. Для вас 9 та 10 серпня — це не просто вихідні, а справжній подарунок від Всесвіту.

 

Якому знаку Зодіаку пощастить на вихідні 9-10 серпня 2025 — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Що саме очікувати Левам уже цими вихідними? 

Повня у Водолії, яка відбудеться 9 серпня, активізує ваш сектор стосунків, тож романтичний вайб вам точно буде забезпечено. Самотні Леви можуть розраховувати на нові почуття та пристрасть. А ті, хто у парі, відчують нову хвилю емоцій — як на початку кохання. Це ідеальний час, щоб блиснути у компанії, налагодити потрібні зв'язки. Ваш магнетизм буде на максимумі. 

Також це чудовий період для поїздок та подорожей, шопінгу чи творчості — ви будете на хвилі натхнення. Ви можете опинитись у потрібному місці в потрібний час.

Що Левам радять астрологи?

У цю суботу та неділю не можна сидіти вдома — вирушайте туди, куди вас тягне серце. Не відмовляйте собі у радощах та не бійтеся нових знайомств. Якщо ви давно хотіли спробувати щось нове — це ідеальний момент. А ідеї, які спадуть на думку у ці дні, можуть стати початком чогось великого.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
