Главная Праздники Этому знаку Зодиака безумно повезет на выходные, 9-10 августа

Этому знаку Зодиака безумно повезет на выходные, 9-10 августа

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 11:03
Какому знаку Зодиака повезет на выходные, 9-10 августа 2025 года — прогноз астрологов
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Приближаются теплые августовские выходные, которые обещают зарядить энергией, принести приятные неожиданности и фантастическое настроение. А одному из представителей зодиакального круга они несут нечто большее. Именно 9 и 10 августа этот знак Зодиака будут ждать яркие встречи, денежные подарки, успех в делах или счастливые совпадения, которые не вписываются в логику. Удача будет буквально сопровождать его во всем.

Кому из знаков Зодиака фантастически повезет на эти выходные, 9-10 августа, узнавайте далее в прогнозе астрологов.

Знак Зодиака, которому звезды предсказывают бешеную удачу на выходные

Жизнь заиграет яркими красками для тех, кто родился под огненным знаком Льва. Для вас 9 и 10 августа — это не просто выходные, а настоящий подарок от Вселенной.

 

Какому знаку Зодиака повезет на выходные 9-10 августа 2025 — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Что именно ожидать Львам уже на эти выходные?

Полнолуние в Водолее, которое пройдет 9 августа, активизирует ваш сектор отношений, так что романтический вайб вам точно будет обеспечен. Одинокие Львы могут рассчитывать на новые чувства и страсть. А те, кто в паре, почувствуют новую волну эмоций — как в начале любви. Это идеальное время, чтобы блеснуть в компании, наладить нужные связи. Ваш магнетизм будет на максимуме.

Также это отличный период для поездок и путешествий, шопинга или творчества — вы будете на волне вдохновения. Вы можете оказаться в нужном месте в нужное время.

Что Львам советуют астрологи?

В эту субботу и воскресенье нельзя сидеть дома — отправляйтесь туда, куда вас тянет сердце. Не отказывайте себе в радостях и не бойтесь новых знакомств. Если вы давно хотели попробовать что-то новое — это идеальный момент. А идеи, которые придут в голову в эти дни, могут стать началом чего-то большого.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
